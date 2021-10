Pieter Omtzigt ontmaskert hypocriete Rutte: ‘Waarom wel aan Grondwet toetsen bij koning, maar niet bij Coronapas?’

Pieter Omtzigt heeft een heel goede vraag wat betreft de dubbele maatstaf van Mark Rutte. Want die toetest wel aan de Grondwet wanneer de uitgaven van de Koning openbaar worden. Maar als iemand voorstelt om de Coronatoegangspas óók aan de Grondwet te toetsen, nou, dan geeft hij niet thuis. Waarom eigenlijk?

Zoals wel vaker heeft het onafhankelijke Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt een heel goede vraag voor Mark Rutte. “Waarom toetst Rutte wel aan de Grondwet wanneer de uitgaven van de Koning openbaar worden, maar niet bij het Coronatoegangsbewijs?” vraagt hij.

Daarom wil hij “graag een toets op grondrechten” en “graag alternatieve maatregelen.”

Vragen over het Coronatoegangsbewijs

Een draadje

Inhoud

– Waarom toetst Rutte wel aan de grondwet wanneer de uitgaven van de Koning openbaar worden, maar niet bij het Coronatoegangsbewijs?

– Graag een toets op grondrechten

– Graag alternatieve maatregelen

(1) pic.twitter.com/c7niSbtxpw — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) October 21, 2021

“Waarom niet beter inzetten op ventilatie, mondneuskapjes in ziekenhuizen? Wat is de onderbouwing voor de werking van het Coronatoegangsbewijs? En wat kunnen we leren van Noorwegen, Zweden en Denemarken?” gaat hij verder. Daar hebben ze de meeste coronamaatregelen al lang laten varen… en ja, juist in die landen gaat het erg goed met alle cijfers.

Grondrechten

Natuurlijk is het best helder waarom Rutte de Coronatoegangspas niet aan de Grondwet wil toetsen. Als dat gedaan wordt staat de uitkomst immers nu al vast: de enige conclusie kan zijn dat de Apartheidspas in strijd is met de Grondwet omdat het onze grondrechten op ongekende schaal schendt.

Dus Rutte is daarin natuurlijk best slim. Aan de Grondwet toetsten betekent het einde van de pas, en trouwens ook van veel andere maatregelen. Bijna alles moet dan van tafel. Nederlanders krijgen hun vrijheid dan weer terug… en alle ronduit dictatoriale maatregelen van Rutte III verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Dus nee, die toetsing gaat er helaas ook niet komen. Het is goed van Omtzigt dat hij het probeert, maar uiteindelijk is dit natuurlijk vechten tegen de bierkaai. De kans dat het je iets positiefs oplevert is nihil.