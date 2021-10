Pieter Omtzigt woedend op kabinet dat geen plannen heeft voor wooncrisis: ‘We mogen niet praten over de wooncrisis’

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt is niet te spreken over het demissionaire kabinet. Er zijn namelijk helemaal geen plannen voor een effectieve aanpak van de wooncrisis, dit omdat het kabinet demissionair is. Omtzigt vindt dit een kulargument, we hobbelen namelijk van Rutte III naar Rutte IV. De samenstelling verandert niet, de besluiteloosheid en incompetentie helaas ook niet.

Voormalig CDA-lid Pieter Omtzigt haalde fel uit naar zijn collega’s in de Tweede Kamer. “Get a life”, aldus een getergde Omtzigt die volgens de coalitiepartijen niet zo moet zaniken over het gebrek aan beleid wat betreft de wooncrisis. Volgens deze coalitiepartners kan je namelijk niet verwachten van een demissionair kabinet dat zij met nieuwe plannen komt. Volgens Omtzigt is dit onzin, want het demissionaire kabinet stevent af op de vorming van eenzelfde kabinet als de vorige keer.

Pieter Omtzigt vandaag over het demissionaire kabinet dat geen plan heeft voor de wooncrisis: "Get a life." pic.twitter.com/BqFzq4Fs0i — Diederik Smit (@DiederikSmit) October 25, 2021

“We hebben te maken met een tekort van een paar honderdduizend woningen. De situatie is in 50, 60 jaar niet zo erg geweest in Nederland. Dan is het vrij bizar, dan druk ik me nog voorzichtig uit, om een aantal regeringspartijen, dat zijn huidige én toekomstige regeringspartijen, te horen dat het een demissionair kabinet is. We gaan van de ene naar de andere samenstelling, en dat is precies dezelfde, en omdat ze een half jaar niet met elkaar hebben kunnen opschieten, zouden wij hier niet mogen praten over welke stappen we zouden kunnen nemen over de wooncrisis. Get a life, zou ik zeggen tegen een aantal van mijn collega’s.’

Het is duidelijk dat Pieter Omtzigt, sinds zijn rentree, op oorlogspad is. De gewezen CDA’er is helemaal klaar met de slappe praatjes van de coalitiepartijen, en terecht. Ondanks het feit dat we een demissionair kabinet hebben moet men liever vandaag dan morgen stappen gaan maken voor de aanpak van de wooncrisis. Het probleem kan niet even wachten op een nieuw kabinet. En al helemaal niet op een nieuw kabinet dat een voortzetting is van het oude.