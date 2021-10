Raad van Europa tikt Nederlandse politiek op de vingers: positie Tweede Kamer moet verstevigd worden, onderzoek naar constitutionele toetsing

De Raad van Europa heeft zijn zorgen geuit over de Nederlandse politiek. Ons politiekbestel moet flink op de schop om een toekomstige toeslagenaffaire te voorkomen. De Tweede Kamer moet meer macht en invloed krijgen én er een moet een onderzoek komen naar de mogelijkheid voor constitutionele toetsing.

De Commissie van Venetië, onderdeel van de RvE, heeft onderzoek gedaan de politieke toestand in ons land. En zoals te verwachten viel hebben ze nogal wat kritiek te uiten. De afgelopen jaren hebben laten zien dat er in Nederland een grote politieke schoonmaak moet komen. De Raad van Europa is uiterst kritisch op onze politieke en ambtelijke cultuur, dat staat in het rapport wat in handen is van RTL Nieuws.

Met name over het achterhouden van informatie en het actief belemmeren van Kamerleden in hun werk wordt door de Raad als grote manco’s gezien. De Raad wil dan ook zo snel mogelijk verandering zien:

“Het zou als acceptabel en eigenlijk als normaal moeten worden gezien dat Kamerleden van coalitiepartijen het parlement als instituut vertegenwoordigen en dat het deelnemen aan parlementaire controle geen daad van deloyaliteit is.”

De RvE uit terechte kritiek op de gespeelde dualisme in onze Kamer. Coalitiepartijen in de Tweede Kamer verzuimen al jaren hun controlerende rol, ze zitten er tegenwoordig meer als stemvee om ieder wetsvoorstel klakkeloos te laten aannemen.

Daarnaast oppert de Raad van Europa het idee om artikel 120 van de Grondwet tegen het licht te houden. Rechters mogen op dit moment wetgeving niet aan de Grondwet toetsen, maar de Raad is juist groot voorstander van constitutionele toetsing. Evenals de commissie Remkes dat ook al was.

Een echt onafhankelijk en gerespecteerd instituut dat een keer naar Nederland kijkt was helaas hoogst noodzakelijk.

Het zal noodzakelijk zijn om het rapport goed te lezen en de aanbevelingen ter harte te nemen (2) — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) October 12, 2021

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De kritiek op ons bestel is niet iets nieuws, maar het kan er wel voor zorgen dat de Haagse bobo’s wellicht eens luisteren. De afgelopen maanden zijn er tal van beloftes gemaakt over een nieuwe bestuurscultuur, maar er is daar nog niks van terecht gekomen. Om echte verandering te realiseren in de Haagse slangenkuil zal er flink wat druk moeten komen van buitenaf. Het wordt tijd dat de Tweede Kamer weer de macht terugpakt. Nu is het zaak voor Kamerleden zoals Pieter Omtzigt om de aanbevelingen aan te kaarten in de politieke arena en daarbuiten.