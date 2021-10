Schandalig! Staatssecretaris Van Huffelen: ‘Het kan nog héél lang duren voor Toeslagenaffaire is afgerond’

De Toeslagenaffaire krijgt tóch nog een staartje. En wat voor één. Want staatssecretaris Alexandra van Huffelen – die er precies zo uitziet als iemand met zo’n naam – zegt dat het nog “heel lang” kan duren voordat iedere ouder heeft gekregen waar zij recht op heeft. Jaren? Ook dat sluit ze niet uit. Wanstaltig!

Er wordt een nieuwe regeringscoalitie in elkaar geflanst die precies dezelfde coalitie is als we al hadden. Dat is al erg genoeg. Maar wat dit verhaal nóg erger maakt is dat ze de Toeslagenaffaire gewoon blijven verkloten. Iets anders kun je niet concluderen na het optreden van staatssecretaris Alexandra van Huffelen bij Nieuwsuur gisteravond.

“Het zou nog heel lang kunnen duren. En of dat jaren is, dat weet ik niet”, zegt staatssecretaris @AvHuffelen in #Nieuwsuur over de afhandeling van de toeslagenaffaire. pic.twitter.com/E4Ncvjkv5d — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) October 1, 2021

“Het zou nog jaren kunnen duren”

Als deze regering dit onderwerp enigszins serieus nam zouden ze er werk van maken om het zo snel mogelijk af te ronden; om ouders die jarenlang gedupeerd zijn schadeloos te stellen én nog even wat extra’s te geven, als doekje voor het bloeden. Maar helaas, niets is minder waar. Want het kabinet heeft even de schijn opgehouden dat ze het heel erg vonden allemaal, maar nu duidelijk is dat het kabinet Rutte IV er komt, en zelfs een doorzetting wordt van Rutte III, laten ze hun ware aard weer zien.

Het interesseert ze allemaal niets en ze zijn niet van plan alles op alles te zetten om dit zo snel mogelijk af te ronden. Ja, ze roepen dat ze het. heel vervelend vinden voor de ouders, en ja, ze geven ook aan dat ze het graag “sneller” zouden willen doen… maar dat is het dan wel. Je ziet ook aan de lichaamshouding van zo’n Van Huffelen dat het bij haar écht bij woorden blijft.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Woorden, geen daden. Behalve als ze mensen de vernieling in kunnen helpen. Dan is dit kabinet opeens wél heel efficiënt en actief. Gek is dat. Je gaat bijna denken dat ze het deze halve en hele psychopaten totaal ontbreekt aan empatisch vermogen he?