SP’er Renske Leijten is he-le-maal klaar met gelieg en bedrieg in toeslagenaffaire: “Ze hebben strafbaar gehandeld”

Eerder deze week is SP-Kamerlid Renske Leijten hard in debat gegaan met D66-staatssecretaris (van Financiën) drs. Alexandra Carla van Huffelen, die er overigens precies uitziet zoals je zou verwachten van iemand met zo’n naam. Want, zei Leijten later voor de camera van Omroep ON!, ze gelooft eigenlijk niets meer van wat het kabinet en het Ministerie van Financiën allemaal zeggen over de toeslagenaffaire. Sterker nog, uitspraken van ambtenaren eerder in het onderzoek komen verdacht dicht “in de buurt van meineed.”



“Het is niet zo zeer de Belastingdienst,” op wie Leijten haar pijlen nu richt, “het is vooral ook het ministerie, en dat is natuurlijk direct bij de staatssecretaris. Er is een doofpot gecreëerd in 2019. We hebben geprobeerd dat naar buiten te krijgen met de parlementaire ondervraging [in 2019], en daar is dat niet bij naar buiten gekomen. Nu zijn ze extra onderzoek aan het doen, en nu blijkt dat ze georganiseerd stukken achter hebben gehouden voor de Tweede Kamer, maar dus ook voor de samenleving, waardoor niet duidelijk werd dat de Belastingdienst onrechtmatig heeft gehandeld, en dat betekent dus ook dat ze stráfbaar hebben gehandeld.”

Wat betreft het mogelijk plegen van meineed zei Leijten dat ze daar heel goed naar moeten kijken. “Mensen komen voor verhoor, die worden heel goed getraind. Dat mag ook veel geld kosten. In die training leren ze ook om dan te zeggen, ‘daar heb ik geen herinneringen aan.’ En dat is misschien niet strafbaar, geen herinneringen hebben. Maar als we heel veel bewijzen hebben dat ze het wel wisten of hádden moeten weten, dan kom je wel in de buurt van meineed ja.”

De staatssecretaris van Financiën – D66’er Alexandra Carla van Huffelen, of zoals ze in de volksmond wel genoemd wordt: Cruella de Vil – is de boel nu bewust aan het traineren, aldus Leijten. Parlementariërs krijgen te horen: “wacht maar af.” En dat is eigenlijk wat we al jaren horen in het Toeslagenschandaal. Dat we maar moeten afwachten en er maar op moeten vertrouwen dat alles dan wordt verteld. En daar heb ik inmiddels helemaal geen vertrouwen meer in.

Leijten heeft, net als Omtzigt in het verleden, ook erg veel contact met de ouders van de Toeslagenaffaire. Ze voegde in het interview nog even toe dat die een heel slecht weekeinde hebben gehad, omdat ze de aanvallen op Omtzigt toch ook ervaren als een “een aanval op hen.” Niet zo gek natuurlijk, want samen met Leijten heeft híj́ zich steeds weer hard voor ze gemaakt… tegen de wensen in van zijn eigen partij.

Afijn. Er zijn niet zo héél veel Kamerleden die de waarheid vertellen over de toeslagenaffaire, maar Leijten is daar gelukkig wel één van. En dat is best verrassend. Want mevrouw is immers lid van een extreemlinkse partij die de overheid zo ongeveer de totale almacht wil geven.

Like onze gloednieuwe Facebook-pagina!

Maar goed, ere wie ere toe komt. Lekker bezig op dit dossier, Renske!