Schokkend! Kamer verwerpt motie Pepijn van Houwelingen (FVD) tegen invoering sociaalkredietsysteem a la China

Het is te bizar voor woorden, maar de Tweede Kamer heeft een motie verworpen van Pepijn van Houwelingen (FVD) waarin de regering opgeroepen wordt nooit een sociaalkredietsysteem a la China in te voeren in ons land. Dit kan twee dingen betekenen: of ze zijn te dom om te begrijpen waar hij op doelt… of ze vinden zo’n systeem helemaal prima. Je vreest met grote vrezen dat het toch écht het tweede is.

Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie waarschuwt al sinds de invoering van de coronamaatregelen dat die mogelijk niet tijdelijk, maar permanent zijn. Zoals hij uitlegt in een video voor FVD’s sociale mediakanalen, “dat ze misbruikt zullen worden voor de invoering van een totalitaire controle samenleving. In China heet dat een sociaalkredietsysteem.”

“Wat wil dat zeggen?” legt hij vervolgens uit. “Je krijgt punten. Als je je goed gedraagt komen er punten bij.” Maar als je je in de ogen van de overheid niet goed gedraagt, “dan gaan er punten af.” Een voorbeeld daarvan is door een rood licht rijden, hoewel in China de belangrijkste “zondes” natuurlijk gericht zijn tegen de almacht en zogenaamde alwetendheid van De Staat.

Als een Chinees vervolgens “te weinig” punten heeft kan hij of zij op bijna niets meer; niet reizen, geen overheidsbaan krijgen, en ga zo maar door.

“Forum voor Democratie wil ervoor zorgen dat zo’n systeem nooit, maar dan ook echt nóóit ingevoerd kan worden in Nederland,” zegt Van Houwelingen vervolgens. “En daarom zijn we met een motie gekomen om dat uit te sluiten.”

Het partijkartel sluit niets uit

Je zou denken dat dit appeltje-eitje is voor iedere partij die de vrijheid lief heeft. Van Houwelingen heeft het partijkartel dan ook gedwongen er hoofdelijk over te stemmen, dus per Kamerlid, in plaats van gewoon per partij.

Daarna zien we in de video hoe die stemming verliep. Het resultaat is ronduit schokkend. Want al die kartelianen stemden tégen. 65 stemden vóór de motie waarin het sociaalkredietsysteem wordt uitgesloten. 72 stemden er tégen. En dus moet er ernstig rekening mee gehouden worden dat dit systeem er wél komt.

Sterker nog, zoals Van Houwelingen vervolgens uitlegt: “Natuurlijk is het partijkartel voor invoering van een sociaalkredietsysteem, want dat is precies wat ze met u van plan zijn. En dat hebben ze al bewezen door de invoering van die misdadige Apartheidspas,” waarmee hij natuurlijk doelt op de coronapas die voor een onmenselijke tweedeling in de samenleving zorgt.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Zo. Dit is nog eens een ontmaskering van het kartel.