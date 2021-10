Schokkende gelekte video uit China: man wordt opgepakt en naar kamp gestuurd omdat hij zich niet laat testen

Een bijzonder schokkende video uit China. Een man die zich niet heeft laten inenten heeft zich de laatste dagen ook niet laten testen. Vervolgens staan de autoriteiten bij hem op de stoep. Hij wordt opgepakt, een bus ingegooid, en naar een quarantainekamp gebracht. Daarna wacht hem een celstraf. Maar ze doen het allemaal voor onze gezondheid, hoor!

Een schokkende video uit China

Als je wilt weten hoe totaal gestoord, extreem en totalitair China is hoef je alleen maar even naar deze gelekte video uit de Chinese provincie Fujian te kijken. Het QR-codeysteem en het achterliggende Big Data-netwerk meldden dat deze man niet was ingeënt én zich de afgelopen dagen ook niet had laten testen voor Covid.

Dus wat gebeurde er? Nou, de autoriteiten stonden bij hem op de stoep. De gezondheidsdienst – in belachelijke witte pakken alsof de man goddomme ebola heeft – én de politie. Of hij even mee wilde komen.

Nou, dat wilde hij liever niet. En dus werd er gewelddadig ingegrepen. Want keuze had hij niet. Ze hebben besloten dat hij een “gevaar” is voor de samenleving, en dus dat hij verwijderd moet worden. Als niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. Sterker nog, dit soort tuig kennende geven ze de voorkeur aan het laatste.

Hij werd door een groep mannen (en vrouwen!) vastgehouden, en vervolgens een busje ingegooid. Dat is te zien in deel 2 van de video. Zo. Weg ermee.

Waar naartoe? Nou, hij gaat eerst naar een “quarantainekamp.” En daarna wacht hem een serieuze celstraf. Niet omdat hij ziek is en andere mensen bewust ziek heeft willen maken, maar omdat hij zich een paar dagen niet heeft laten testen en zich eerder ook al verzette tegen het vaccin.

China: het nieuwe normaal in optima forma

Zoals FVD-leider Thierry Baudet enkele dagen geleden liet weten op Twitter is het dictatoriale QR-systeem geperfectioneerd in China. Overal als je door de stad rijdt word je gecontroleerd. Steeds weer wordt bepaald of jouw vinkje groen mag blijven. Zo niet, dan is het einde oefening en kun je alleen nog maar thuis zitten – of je wordt dus naar een kamp gestuurd.

Dit is de CoronaCheck app in China. Nergens meer toegang zonder toestemming van de staat. Die bepaalt per seconde of jouw vinkje nog groen mag blijven. Binnenkort ook bij ons! Bekijk de schokkende video's van deze klokkenluider en bedenk of je dit echt wil… https://t.co/JoJRBkcAFi — Thierry Baudet (@thierrybaudet) October 2, 2021

Heel extreem, inderdaad. En het moet reden voor ons zijn om ons met ziel en zaligheid te verzetten tegen al deze totalitaire maatregelen in óns land. Want China begint niet steeds meer op het Westen te lijken; het Westen lijkt steeds meer op China.

Is dit ons voorland? Ja, dat is heel goed mogelijk. Tenzij we massaal in verzet komen en het gewoon niet accepteren.