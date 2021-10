Simone Kerseboom Zegt: Ons sal self

Afgelopen donderdag kwamen twee vertegenwoordigers van de Afrikaner Solidariteit Beweging op bezoek in de Tweede Kamer om het verhaal van rassendiscriminatie in Zuid-Afrika en de destructieve effecten daarvan op de maatschappij toe te lichten. Solidariteit noemt het beleid van de ANC regering “rasmalheid”, rassengekte.

Zuid-Afrika heeft, dankzij de ANC, nu meer rasgebaseerde en discriminerende wetgeving dan tijdens apartheid. Dat is best een prestatie – vooral omdat je er weinig tot niks over hoort in de MSM. Maar daar is een goede reden voor: de racistische wetgeving in Zuid-Afrika discrimineert alleen tegen blanken. En dat mag natuurlijk gewoon als het aan alle zogenaamd progressieve partijen in Europa ligt.

Maar Solidariteit probeert internationale aandacht te creëren voor het beleid van de meest racistische overheid ter wereld en de maatschappelijke en economische effecten hiervan op de samenleving. Beleid dat niet alleen desastreus is voor de Afrikaners, maar voor alle Zuid-Afrikanen.

Ik waarschuw al een tijdje dat Zuid-Afrika een voorland is voor Nederland en de EU. De utopie van de multiculturele, globalistische samenleving, de “Rainbow Nation” die het Westen als experiment op Zuid-Afrika heeft losgelaten, faalt. Zuid-Afrika, het resultaat van het Engels imperialisme, was doomed to failure vanaf de unificatie in 1910. Het perfecte voorbeeld dat je niet zomaar verschillende landen, met verschillende culturen, talen en idealen in een grote unie kan verenigen. Dat dit uiteindelijk niet houdbaar is. Dat demografie bepalend is voor wie de macht heeft en dat de strijd voor macht de veiligheid van minderheden in een land zwaar onder druk zet.

Ons sal self

De Solidariteit Beweging verzet zich tegen deze globalisatie en anti-blank racisme, met veel succes. Ze kiezen voor een post-staat benadering vanwege de teloorgang van de rechtsstaat in Zuid-Afrika. De falende staat duwt gemeenschappen naar een natuurlijke vorm van federalisatie waardoor ze dingen voor zichzelf gaan regelen.

Inmiddels bestaat de Solidariteit Beweging uit meer dan 500.000 leden en verschillende maatschappelijke organisaties die een technische hogeschool, een universiteit, een eigen mediaplatform (die groter is dan de Zuid-Afrikaanse publieke omroep), een culturele instelling en meer hebben weten te realiseren, allemaal zonder hulp van de staat. Onder de leus “Ons sal self”, we doen het zelf, bouwt deze beweging aan een duurzame toekomst voor Afrikaners, hun taal, cultuur, identiteit en normen en waarden in hun eigen land. Iets waar wij nog veel van kunnen leren.

Simone Kerseboom (Tweede Kamerlid voor FVD) blogt meerdere keren per week voor De Dagelijkse Standaard. Haar eerdere bijdragen kunnen hier gevonden worden.