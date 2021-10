Simone Kerseboom Zegt: Partijkartel bingo

Voor De Dagelijkse Standaard houdt FVD-Tweede Kamerlid Simone Kerseboom een blog bij: Simone Kerseboom Zegt. Het onderwerp van vandaag? Partijkartel bingo. Want het is Simone opgevallen dat de kartelistas voortdurend dezelfde termen gebruiken om het debat zo nutteloos mogelijk te houden.

Het kan niet anders – zekere fracties in de Tweede Kamer spelen bingo tijdens de debatten. Partijkartel Bullshit Bingo om precies te zijn.

Hun bingokaarten staan vol met holle frases als: “Ik schrik hiervan”, “Ik neem hier afstand van” en iets over “hier in het hart van de democratie”. Je hoort ze terug in elk debat. Het gebruik van deze formuleringen is kenmerkend voor de gespeelde verontwaardiging, de nep-walging, over de woorden of tweets van een tegenstander. Het vingertje fier opgeheven om hun zogenaamde morele verhevenheid weer even te tonen. “Woorden doen er nou eenmaal toe”.

Waarschijnlijk is de bingokaart sneller vol of krijgt men bonuspunten door deze zo veel mogelijk in een interruptie te gebruiken. D66 is dé bingokampioen geworden van afgelopen week. Romke de Jong wist “Ik neem er afstand van” (2x), “ik schrik er ook van” (2x) en “het zou u sieren” (2x) in één interruptie te gebruiken tijdens een plenair debat. Best knap eigenlijk.

Misschien is het een competitie tussen de coalitiepartijen. Die moeten ook wel eens lol hebben. Maar waar ik vooral benieuwd naar ben is wat de prijs is voor de eerste volle bingokaart. Een gendercookie? Uiteindelijke toetreding tot de baantjescarrousel? “Graag een brief hierover” van de Minister.

En zomaar is mijn eigen “Partijkartel Bullshit Bingokaart” al redelijk vol. Als je wat langer in de (kartel)politiek zit hoef je er waarschijnlijk niet over na te denken – dan gaat toneelspelen gewoon vanzelf.

