D66’er wil voor nachtclubs alleen vaccinatie- en herstelbewijs voor QR-code: ‘De PCR-test is niet altijd accuraat’

D66-Tweede Kamerlid Romke de Jong wil dat nachtclubs open kunnen met behulp van een QR-code. Maar dan wel met dit verschil ten opzichte van de aangekondigde QR-code situatie: in nachtclubs zou het dan niet mogelijk zijn om naar binnen te komen met een testbewijs. Want, zegt de Jong, die PCR-test is lang niet altijd accuraat. Wat? Als wij dat opschrijven worden we beschuldigd van fake news!

Bij BNR kwam De Jong langs om te vertellen wat volgens hem “en collega Jan Paternotte” (een extreme coronafascist) “wel kan.” En dan komen de twee dictatoriale nepdemocraten met een ge-wel-di-ge oplossing voor nachtclubs. “Laten we ervoor zorgen dat ondernemers in die disco- of uitgaansgelegenheden ook kunnen ondernemen. En kies daar voor een radicalere strategie.”

In de Middag | Nu krijgen gevaccineerden, genezen en negatief geteste mensen een coronabewijs, maar als het aan D66-Kamerlid @romkedejong ligt, verandert dat voor nachtclubs. 'De gevaccineerde en genezen mensen kunnen dan weer op de meest veilige manier dansen.' pic.twitter.com/u18rkGuDMa — BNR Nieuwsradio (@BNR) September 14, 2021

Radicaal? Ja. “Kijk naar de optie wie gevaccineerd is of wie genezen is. Want dan zorg je er wel voor dat je op de meest veilige manier toch weer jongeren aan het dansen kunt krijgen. Dat is een reële optie. We willen eigenlijk dat ondernemers gaan ondernemen en niet alleen afhankelijk zijn van steun en dat is wat ze zelf ook willen.”

Een niet-altijd accurate test

De BNR-journaliste vroeg hem wat hij daar precies mee bedoelde. “Alles open zoals het was?” Haha, naïeveling, natuurlijk niet. “Nee, waarvoor we hebben gepleit is dat de nachtclubs die gesloten blijven, dat we die kunnen openen. Maar dat doen we dan wel met ‘Twee G’en’ in plaats van ‘Drie G’en.’ Niet getest, maar juist de gevaccineerden en de genezen. Díe kunnen dan weer op de meest veilige manier ook weer gaan dansen.”

Vreemd. Vond ook de BNR-mevrouw. Waarom niet geteste personen? “Omdat die test toch niet altijd accuraat is,” was het antwoord daarop van De Jong, “of niet eventjes op het juiste moment genomen is. En daarmee verhoog je wel het risico. Wat we eigenlijk willen is om ervoor te zorgen dat we zo veilig mogelijk ook in misschien wel een heel moeilijke club zitten… Dat we denken met Twee G zou het werken.” Daarbij wijst hij naar Duitsland waar ze het ook zo doen.

Inconsistent

Maar dat is gek, die redenering. Want gevaccineerden kunnen a) ziek worden en b) het virus doorgeven aan een ander. Dat weet de BNR-dame ook. Dus die vroeg De Jong daar naar. Heel consistent is het niet.

Ah, dacht De Jong, geen probleem. Dan veranderen we gewoon van strategie. Want opeens ging het hem dan om het niet belasten van de zorg. “De kans is wel veel kleiner dat ze dan ook zien worden of in het ziekenhuis komen.”

Uhu. Opeens gaat het dan toch weer daarom he? Hoe we het ook maar kunnen draaien, zo doen we het.

Ongevaccineerden pesten

Natuurlijk is het een onzinverhaal van De Jong. Klinkklare kletskoek. Onder die voorwoorden open gaan is helemaal niet veiliger dan ook de test te gebruiken. En ook niet echt onveiliger natuurlijk, want deze hele heisa is zwaar overdreven.

Maar het gaat hem en zijn D66-mattie Paternotte dan ook niet om “de zorg,” ondernemen, de “volksgezondheid,” of nachtclubs. Nee, dit is puur en alleen gericht op het pesten van ongevaccineerden. Jongeren moeten zich, vindt de staat, meer laten vaccineren. Te veel jongeren weigeren dat. Daar valt veel te “winnen” voor de prikextremisten.

Als je het dan zo maakt dat alleen gevaccineerden (en herstelde mensen) naar nachtclubs kunnen, is de redenering, dan kan dit een flink aantal jongeren tóch nog zover krijgen om zich tóch te laten vaccineren. Deze strategie van D66 ten opzichte van nachtclubs is dus keiharde vaccinatiedrang. En eigenlijk gewoon vaccinatiedwang, met een w.