OMT-lid Jan Kluytmans loopt door PCR-tests binnen in coronatijd: koopt droomvilla van 1,25 miljoen euro

Jan Kluytmans is niet alleen lid van het OMT, maar ook een megaverdienen aan PCR-tests. Nou, dat blijkt. Want meneer heeft het afgelopen jaar zo goed verdiend dat hij nu zijn eigen droomvilla heeft gekocht in Noord-Brabant. Met zwembad. De waarde van zijn stulpie? 1,25 miljoen euro. Lekker hoor, Jan! Geniet ervan!

Terwijl de middenstand totaal naar de knoppen wordt geholpen door het dictatoriale wanbeleid van Rutte III heeft de Big Pharma-elite juist de tijd van haar leven. Dat geldt ook voor Outbreak Management Team-lid Jan Kluytmans.

Eind 2020 berichtte Follow the Money dat deze arts-microbioloog met zijn lab flink verdiende aan het gebruik van PCR-tests. Dat was natuurlijk sowieso al problematisch omdat hij ook de overheid adviseert over hoe de samenleving weer open kan (testsamenleving!) en dergelijke, maar daar kwam nog eens bij dat hij de overheid niet geïnformeerd had over deze zakelijke belangen. Die overheid vond dat overigens geen probleem, maar dat zegt meer over het gebrek aan een moreel kompas in Den Haag dan over de ernst van dit belangenconflict.

Hoe dan ook, dat hij flink verdiend heeft het afgelopen jaar wordt al snel duidelijk als je zijn nieuwe villa ziet. Want, jawel, meneer heeft snel een villa gekocht in Noord-Brabant. Voor 1,25 miljoen euro. Met zwembad en allerlei andere luxe speeldingetjes.

OMT-lid Jan Kluytmans – die met zijn lab binnenloopt op pcr-tests – koopt terwijl de middenstand stuk gaat, zijn droomvilla van 1,25 miljoen met zwembad. pic.twitter.com/Ija0yaG5J8 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) May 29, 2021

Thierry Baudet is hier dan ook verbolgen over. “OMT-lid Jan Kluytmans – die met zijn lab binnenloopt op PCR-tests – koopt terwijl de middenstand stuk gaat, zijn droomvilla van 1,25 miljoen met zwembad,” aldus de FVD-leider op Twitter.

Tja, we zullen maar zeggen: de één zijn dood is de ander zijn brood, he? In dit geval letterlijk in fysieke zin (hallo, al die mensen die sterven) als in financiële zin (hallo, al die ondernemers die hun bedrijf ten onder zien gaan).

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Heel vervelend voor die mensen, maar gossie, wat leuk voor Kluytmans als OMT’er dat hij zo’n mooie woning kan kopen. Het verschil moet er zijn, immers. En trouwens, in deze coronatijden is het volstrekt normaal dat we een nieuwe Big Pharma-elite krijgen. Toch? Nou dan!