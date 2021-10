Socialisten trappen communisten uit partij: SP royeert tientallen jongeren wegens dubbellidmaatschap

De SP heeft tientallen jongeren geroyeerd vanwege hun dubbellidmaatschap bij het Marxistisch Forum, onderdeel van jongerenbeweging Rood. Heel toevallig is ook Tijs Hardam uit de partij gezet, terwijl hij (ook namens het Marxistisch Forum) kandidaat was voor het SP-voorzitterschap.

De SP heeft al langer last van communisten binnen de eigen gelederen en een dubbellidmaatschap is het perfecte excuus om ze eruit te knikkeren. Maar liefst 33 leden zijn geroyeerd omdat ze zich niet wilden schikken in de partijkoers, meldt NRC.

Eerder trapte de SP toenmalig jongerenvoorzitter Olaf Kemerink al uit de partij. Volgens het bestuur van de SP was hij een “geradicaliseerde zolderkamercommunist“, mede door het feit dat hij flirtte met het idee van een gewelddadige revolutie. Nu dreigden jongeren met vergelijkbare denkbeelden opnieuw een vinger in de pap te krijgen bij de SP zelf.

Hier zomaar een greep uit enkele Twitterberichten. Een paar hebben de hamer en sikkel achter hun naam staan en de derde noemt zichzelf “revolutionair socialist”:

1 jaar bij de SP elke dag actief geweest, en niet eens een bedankje. pic.twitter.com/l4MjeXwhnW — Jules ☭ (@geiger_jules) October 26, 2021

Ik ben zojuist geroyeerd uit de SP voor ROOD lidmaatschap pic.twitter.com/eLPMpvlmVi — Julia ☭ 🌈 (@GobiasIn) October 26, 2021

Geroyeerd. De zuivering is zeer grondig. pic.twitter.com/1XDwlC0Rvw — Floris Boudens (@FBoudens) October 26, 2021

Volgens de geroyeerde jongeren is de SP ondemocratisch en weigeren zij ‘kritische tegengeluiden’ te accepteren binnen hun partij. Het lijkt er echter meer op dat die kritische tegengeluiden een veel radicalere kijk op het socialisme hebben.

Ook beweren ze dat Marxistisch Forum geen politieke partij is, dus dat er geen sprake kan zijn van een dubbellidmaatschap. Dat is echter dezelfde truc die mensen gebruiken als ze het bestaan van Antifa ontkennen.

Hopelijk weet de SP die figuren buiten de partij te houden, want voor je het weet staan er straks een paar op de Dam de arbeidersrevolutie af te kondigen. Laat ze zich maar lekker bij de jongerenpartij van BIJ1 aansluiten. Qua gedachtegoed zit daar namelijk genoeg overlap. Toch is het ook niet helemaal netjes wat de SP heeft gedaan, want door deze actie blijkt dat ze zelf ook niet zo van de democratische gedachte houden. Wat een afgang voor alle betrokkenen.