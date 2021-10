Studentenvakbonden stellen ultimatum en dreigen met ‘verstorende acties’: Leenstelsel weg, of anders

Doordat er een Kamermeerderheid is voor de afschaffing van het leenstelsel, zien studentenvakbonden zich gesterkt in hun standpunt. Er is alleen één probleem: er is nog steeds niets besloten over hoe die afschaffing eruit moet gaan zien. Landelijke Studentenvakbond en FNV Young & United komen met een ultimatum en willen dat de formerende partijen vóór 26 oktober 12.00 uur toezeggen dat er in het regeerakkoord een afschaffing van het leenstelsel komt. Anders volgen ‘verstorende acties’.

Voor studenten is het natuurlijk hartstikke mooi dat er een Kamermeerderheid is voor de afschaffing van het leenstelsel. Maar daarmee is nog niet gezegd hoe dat eruit moet komen te zien. Gaat het bijvoorbeeld alleen gelden voor aankomende studenten, waardoor huidige en oud-studenten achter het net vissen? Of komt er een genereuze compensatie voor iedereen die de dupe is geworden van dit systeem?

De studentenvakbonden willen dat studenten schuldenvrij af kunnen studeren en dat de ‘pechgeneratie’ volledig gecompenseerd moet worden, meldt het AD. Het is echter maar de vraag of dat ook gaat gebeuren. Voor de studenten zou het perfect zijn, maar het demissionaire kabinet heeft vanwege de coronapandemie behoorlijk met geld lopen strooien.

Iedere student met een studieschuld van tussen de 8.000 en 50.000 euro compenseren wordt dan wel een héél duur geintje. Zouden ze dat doen, dan kun je er donder op zeggen dat de huizenmarkt nog verder oververhit raakt. Die ‘pechgeneratie’ heeft dan namelijk ineens de mogelijkheid om fors meer hypotheek te krijgen.

Het kwijtschelden van de studieschuld zou voor de studenten het beste zijn, maar dit aankomende kabinet kennende lijkt dat een onwaarschijnlijk scenario. Het lijkt er dus op dat de formerende partijen zich schrap mogen gaan zetten voor de ‘verstorende acties’ van de studentenvakbonden, want een Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers gaan het nooit zo snel eens worden over een compensatieregeling en het afschaffen van het leenstelsel. De studentenvakbonden voelen dat zelf ook wel aan, vandaar dit ultimatum voor een besluit over het afschaffen van het leenstelsel.