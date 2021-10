Tweede Kamer wil direct opheldering windmolenlobby bij RIVM: “De gang van zaken die nu naar buiten is gekomen, is zorgwekkend.”

De Tweede Kamer is van mening dat er snel opheldering moet komen over de neutraliteit van rapporten omtrent gezondheidseffecten van windturbines. Verschillende academici hebben kritiek geuit op de werkwijze van het RIVM, het Rijksinstituut lijkt gebruik te maken van door de windmolenindustrie betaalde of beïnvloede studies. Dit tegen het zere been van bezorgde Kamerleden die snel opheldering willen.

De Universiteit van Twente heeft kritiek geuit op de werkwijze van het RIVM, dat meldt de Telegraaf. Het lijkt er namelijk sterk op dat het RIVM in de broekzak zit van de zogeheten windmolenlobby. Het RIVM heeft in enkele rapporten niet openbaar gemaakt dat ze gebruik hebben gemaakt van studies waarbij sprake is van belangenverstrengeling. Tweede Kamerleden delen de zorgen en willen snel opheldering:

“Windmolens op land kunnen er alleen staan als het veilig is voor omwonenden en als er draagvlak is. Die veiligheid moet onafhankelijk worden vastgesteld. Mensen moeten de conclusies kunnen vertrouwen. De gang van zaken die nu naar buiten is gekomen, is zorgwekkend.”, aldus VVD’er Silvio Erkens.

Sinds de Raad van State een bom legde onder plaatsing van veel nieuwe windparken is er ineens veel meer aandacht voor het vraagstuk van de gezondheidseffecten van windmolens. Al langer zijn er kritische geluiden te horen vanuit de samenleving en de academische wereld. Zowel de natuur als de gezondheid van mensen kan risico lopen bij de plaatsing van windmolens.

Dat het RIVM mogelijk te makkelijk beïnvloedbaar is door windmolenlobby is natuurlijk een kwalijke zaak. Het ondermijnt namelijk de geloofwaardigheid van het instituut op deze manier. Het is daarom goed om te zien dat er meer druk komt vanuit de politiek én de academische wereld.