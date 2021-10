Viktor Orbán haalt fel uit: ‘Hongarije wordt eerste Europese land dat agressieve LGBTQ-propaganda stopt’

Er waren gisteren tienduizenden Hongaren op de been om hun steun uit te spreken voor premier Viktor Orbán. Hongarije herdacht de Hongaarse Opstand van 1956 tegen de Sovjet-Unie. In een speech blikte Orbán terug op de verschrikkingen van het communisme en sprak hij zijn doelstellingen voor de komende tijd uit: het moet maar eens stoppen met de LGBTQ-propaganda in zijn land.

Volgend jaar zijn er nieuwe verkiezingen in Hongarije en de herdenkingsdag van gisteren was direct een krachtmeting voor Viktor Orbán met zijn grootste tegenstander: Peter Márky-Zay. Orbán beloonde zijn trouwe aanhang gisteren op een felle speech. Waarin hij hard uithaalde naar de EU én naar LGBTQ-propaganda die een enorm vlucht heeft genomen in Europa.

“Brussel behandelt ons en de Polen alsof we een vijand zijn… nou, het is tijd voor hen daar om te begrijpen dat zelfs de communisten ons niet konden verslaan”

Here are the highlights of Prime Minister Orbán's speech on the 65th anniversary of the 1956 Hungarian Revolution. pic.twitter.com/lkoWWqPnyk — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) October 23, 2021

‘Wij zijn de David die Goliath beter had kunnen vermijden’, aldus een felle Orbán. De Hongaarse premier greep de herdenking duidelijk aan om zijn politieke boodschap over te brengen. Vroeger pikte de Hongaren de dwang van een ander land niet, en ook vandaag de dag zal het blijven vechten voor eigen soevereiniteit. De Brusselse politici werden min of meer gewaarschuwd, Orbán staat niet toe dat de EU zich nog meer gaat bemoeien met het land.

Verder maakte Orbán duidelijk dat het referendum over de LGBTQ-propagandawet er gewoon gaat komen. Ondanks de kritiek van buitenaf zal hij de strijd voortzetten: “Er zal een referendum komen en we zullen onze kinderen beschermen. Hongarije zal het eerste Europese land zijn dat de agressieve LGBTQ-propaganda op schoolmuren stopt.”

Orbán lijkt klaar te zijn voor de politieke strijd die hem volgend jaar te wachten staat.