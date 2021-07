Orbán kondigt referendum aan over kinderbeschermings-wet: ‘Laatste weken zijn we aangevallen door Brussel over dit voorstel’

Via een videoboodschap heeft de Hongaarse premier Viktor Orbán zojuist aangekondigd dat er een referendum zal plaatsvinden over de zogeheten kinderbeschermingswet – in het Westen veelal als antihomo-wet omschreven. Dit in een poging om aan Brussel duidelijk te maken dat het wetsvoorstel helemaal niet is omstreden in het land zelf. De afgelopen weken lag Hongarije, samen met Polen, in de clinch met de EU.

Enkele Visegrad-landen blijven de EU maar poken; het Poolse Hof verklaarde dat de wetgeving van Polen zelf belangrijker is dan het Europees recht én Hongarije lijkt zich wat betreft de ‘antihomo-wet’ niet al te druk te maken over wat men in Brussel vindt. Sterker nog: Orbán heeft zojuist een referendum hierover uitgeroepen.

PM Orbán announces referendum on child protection law: The future of our children is at stake. Read more here: https://t.co/iMNgHlvTG4 pic.twitter.com/cFQlxvqM4U — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) July 21, 2021

In de video schotelt de Hongaarse premier de bevolking enkele vragen voor en haalt hij ook uit naar de EU. Orbán maakt nog maar eens duidelijk dat de nieuwe wetgeving bedoeld is om seksuele propaganda van scholen, televisie en reclames te weren. Hij wil de jeugd van het land niet onderwerpen aan seksuele propaganda, iets wat schijnbaar tegen het zere been van de EU is. De EU eist namelijk allemaal aanpassingen aan deze wetgeving, aldus de premier.

Orbán ziet dit als een vorm van machtsmisbruik, het machtige Brussel dat geen enkel middel schuwt om Hongarije te laten afzien van dit soort wetgeving: ‘LHBTQ-activisten bezoeken kleuterscholen en scholen en geven lessen in seksuele voorlichting. Ze willen dit hier in Hongarije ook doen, daarom bedreigen de bureaucraten in Brussel ons en starten ze inbreukprocedures – wat misbruik maken is van hun macht.’

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

In het referendum krijgt de Hongaarse bevolking een vijftal vragen voorgeschoteld, vragen die allemaal gaan over het beschermen van kinderen. Hiermee wil Orbán duidelijk maken dat de Hongaren de mening van zijn partij delen dat seksuele propaganda voor kinderen op zowel scholen, televisie als in reclames niet wenselijk is in het land. Het is nu wachten op de verontwaardiging van de deugende politici in West-Europa.