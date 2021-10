Walgelijke VARA-christenhater Francisco van Jole bij de NPO: ‘Christenen die geen vaccin willen gaan maar lekker dood’

BNNVARA heeft een website. Een belachelijke website. Een blog. Het heet JOOP.nl. De grote baas van Joop is Francisco van Jole, een zogenaamde journalist die feitelijk juist een extreemlinkse activist is. Deze gek heeft nu gezegd bij de NPO dat “fucking christenen” die weigeren het coronavaccin te nemen maar lekker dood moeten gaan. Want dat is blijkbaar de straf die mensen verdienen als ze het corona-evangelie van de elites niet accepteren.

Walgelijker dan Francisco van Jole worden ze niet gemaakt in het toch al corrupte en verschrikkelijke Hilversum. Deze man is werkelijk het vleesgeworden kwaad. De manier waarop hij omgaat met ‘de coronacrisis’ is al langer onacceptabel. Maar wat hij nu heeft gezegd bij de NPO is werkelijk ongekend in zijn kwaadaardigheid.

Hij wilde het namelijk even hebben over christenen die zich niet willen laten vaccineren. Daar hebben ze een hele hoop redenen voor, niet in de laatste plaats religieuze redenen. Maar daar heeft Van Jole lak aan. Hij háát christenen namelijk… en vaccinweigeraars ook. Als die twee aspecten dan verenigd worden in één en dezelfde persoon is Van Jole dus helemaal woest.

"Ik snap dat je principieel bent. Als je geen vaccin neemt, dan neem je geen medische behandeling en ga je maar lekker dood", zegt @2525 in @denieuwsbv in een reactie op christenen die zich niet laten vaccineren. pic.twitter.com/en29iUybQO — NPO Radio 1 (@NPORadio1) October 20, 2021

“Ik snap dat je principieel bent,” zegt hij over wat hij “fucking christenen” noemt. “Als je geen vaccin neemt, dan neem je geen medische behandeling en ga je maar lekker dood.”

Dat gebeurt dus bij de NPO. Op de radio. En het wordt gezegd door een man die voor een website van BNNVARA werkt.

Het is ongelooflijk. Maar dit is wie Francisco van Jole is, waar hij voor staat, waar hij in gelooft. En ja, het is dus ook waar BNNVARA voor staat. Een publieke omroep. Wanstaltig.