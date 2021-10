Zwaar bekritiseerde Erica Meiland wordt in bescherming genomen door Lale Gül: ‘Uitspraken zijn niet heftig’

Erica Meiland heeft een stormvloed van bedreigingen en kritiek ontvangen vanwege haar kritiek op de islam. Haar ‘politiek incorrecte’ mening viel verkeerd bij een deel van de Nederlanders waardoor ze zelfs op haatbedreigingen kon rekenen. Schrijfster en islamcriticaster Lale Gül neemt het op voor Meiland, volgens Gül zijn haar kritieken helemaal niet zo heftig.

Erica Meiland heeft een boze menigte van deugend Nederland achter zich aan weten te krijgen door in haar biografie kritisch uit te halen naar de islam in Nederland. Ze schreef onder meer: “Er is echt geen meisje dat in de zomer op de fiets wil met een hoofddoek om. Je wil gewoon de wind in je haren voelen. Dát is vrijheid. Ik ben ook voor een boerkaverbod. Rot op joh, met je boerka.”



Bij WNL nam Gül het op voor de bedreigde Meiland:

“Ik vind sowieso haar uitspraken, ik schrik daar niet per se van. Ze had het over dat boerka’s op pinguïns lijken, dat dat overeenkomstig is. En dat ze hoofddoeken vrouwenonderdrukking vindt, nou dat zijn toch best wel, ik spreek ook seculiere Turken uit Istanboel, die vinden hetzelfde, die zeggen zelfs veel hardere dingen dan dat. Voor mij zijn dat helemaal geen heftige uitspraken.”

Het is duidelijk dat het vooral gaat om ‘fophef’. Een bn’er zou zogenaamd iets politiek incorrects zeggen en direct moet heel deugend Nederland Meiland vervolgens de les lezen. Terecht dat Gül ook stelt dat er niks schokkend is aan de gedane uitspraken. Boerka’s zijn ook gewoon onderdrukkend voor de vrouw, zulke zwaar religieuze onderdrukking zal je ten alle tijde moeten bestrijden in het Westen.