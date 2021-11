Bizarre uitwisseling tussen Van Meijeren (FVD) en De Jonge (Regime): ’12-jarigen worden zonder toestemming gevaccineerd’

Het was weer eens een heel bijzonder moment in de Tweede Kamer. Want toen FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren minister Hugo de Jonge (Regime) erop aansprak dat er kinderen gevaccineerd worden zónder toestemming van hun ouders, praatte De Jonge er flink omheen. Hij bleef maar herhalen dat dit inderdaad kan als het kind zelf bewijst dat het een “weloverwogen” keuze is. Maar, zei Van Meijeren daarop, dat bewijs was er niet. En toch krijgen kinderen te horen dat ze de mouw moeten opstropen zodat ze geïnjecteerd kunnen worden.

Onlangs was er een schandelijke uitspraak van een rechter die bepaalde dat kinderen van 12 – 15 jaar best “gevaccineerd” mogen worden tegen het coronavirus als hun ouders het daarmee oneens zijn. Eigenlijk is er overeenstemming nodig tussen ouder en kind, maar de rechter maakt een uitzondering voor kids van die leeftijd die “weloverwogen” een beslissing hebben kunnen nemen.

Het is natuurlijk te ranzig voor woorden. De hersenen van een mens zijn pas rond je 21 volgroeid. Daar komt nog eens bij dat het juist het rationele gedeelte van de hersenen is dat het laatst aan bod komt. Pretenderen dat een kind een “weloverwogen afweging” kan maken over wat dan ook is dus je reinste onzin.

Van Meijeren tegen De Jonge: weloverwogen

Hoe dan ook, het is nu wel jurisprudentie en daarmee dus de wet. Maar ook daar is iets aparts mee aan de hand. Want FVD-Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren heeft bewijs in handen dat er op priklocaties helemaal niet gekeken wordt naar a) toestemming en b) de vraag of het kind een weloverwogen besluit heeft kunnen nemen. Zo’n kind komt bij de priklocatie. Het personeel weet dat de ouders er op tegen zijn. Maar vervolgens wordt de naald er zonder pardon ingezet, aldus Van Meijeren. Hoe kan dat, wilde hij weten van minister Hugo de Jonge (CDA/Regime)?

De Jonges antwoord op die vraag was ronduit bizar. Want de CDA’er herhaalde maar een paar keer dat een kind in zijn ogen zo’n beslissing best kan nemen. Oh ja, hij heeft zelf een 12-jarige. Nou, die weet heel goed wat hij/zij/non-binair wil. Echt hoor. Maar goed, om er zeker van te zijn dat het allemaal goed gaat worden er op priklocaties altijd gesprekken gehouden met jongeren die zich willen laten “prikken.” Hebben je ouders toestemming gegeven? Nee? Oké, dan moet je weten dat je hier en hiervoor gevaccineerd wordt en dat dit de mogelijke bijwerkingen zijn etc. Want het moet immers een “weloverwogen” beslissing zijn.

Ja. Het probleem is dus dat Van Meijeren wéét dat dit niet gebeurt. Er worden geen gesprekken gehouden met jonge kinderen die langskomen om zich te laten vaccineren. Niks. Ze moeten gaan zitten, de mouw opstropen, en hop, de naald wordt erin gezet. Nadat Van Meijeren uiteindelijk aangaf dat hij keihard bewijs heeft dat dit niet gebeurt kwam De Jonge een beetje terug op zijn woorden en liet hij weten graag zulk bewijs te zien. Want dat is niet de bedoeling. In principe. Maar kids kunnen dat best voldoende overzien natuurlijk. 12-jarigen zijn slim!

Van Meijeren: dit is totaal ongeloofwaardig

De reactie daarop van Van Meijeren was perfect. Want, zei hij, kinderen krijgen de ruimte helemaal niet om die keuze inderdaad “weloverwogen” te maken. Kinderen worden volstrekt niet goed voorgelicht. “In de brief die kinderen op dit moment ontvangen staan feitelijke onjuistheden. Namelijk dat het vaccin veilig is [en] dat er geen ernstige bijwerkingen zijn. Terwijl de waarheid is dat er überhaupt niet is onderzócht of er langetermijnbijwerkingen zijn.”

“En daarnaast,” ging hij verder, “wordt dat keuze-argument natuurlijk wel heel ingewikkeld als je kinderen eerst al hun vrijheden afpakt. Ze mogen niet meer naar McDonalds, ze mogen niet mee op schoolreisje. En [dat je er dan] vervolgens vanuit gaat dat zij zelf een ‘weloverwogen beslissing’ nemen over de vraag of zij wel of niet die injectie willen.”

Emotionele chantage

Tenslotte, zei de FVD’er, “ik heb überhaupt niet gezegd dat geen enkel kind van twaalf [red.: dat zeg ik wel, gezien het feit dat de hersenen van een kind op die leeftijd niet volgroeid zijn, en zeker het rationele gedeelte niet] tot zestien wel zelf zo’n weloverwogen keuze zou kunnen maken. Maar ik heb het over kinderen die dat niet kunnen. Dus erkent de minister dat er ook kinderen zijn die niet in staat kunnen worden geacht om zelf die weloverwogen beslissing te nemen? En erkent de minister dat van een weloverwogen keuze geen sprake is als kinderen emotioneel gechanteerd worden dat ze niet mee mogen op schoolreisje als ze zich niet laten injecteren?”

Inderdaad, daar zit de crux ook nog eens. Gezien de omstandigheden is het natuurlijk sowieso al volstrekt onnozel om te roepen dat er ook maar één kind is dat een weloverwogen keuze maakt terwijl hij kapot gechanteerd wordt. Je kunt daar niet naartoe, je kunt hier niet aan meedoen. Dat stelt ze niet in staat om argumenten rustig tegen elkaar af te wegen, maar om te doen wat de overheid wil zodat ze nog een beetje de schijn van vrijheid kunnen ervaren.