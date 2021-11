Cancelcultuur slaat opnieuw toe bij familie Meiland: bedrijf stopt samenwerking vanwege anti-islamuitspraken

Opnieuw is een telg uit de familie Meiland het slachtoffer geworden van de cancelcultuur in Nederland. Het matrassenbedrijf Emma stopt de samenwerking met Maxime Meiland vanwege de uitspraken die haar moeder heeft gedaan over de islam. Het is dus zo triest gesteld in Nederland dat een dochter verantwoordelijk wordt gehouden voor de uitspraken van een ander familielid.

Vorige week besloot het bedrijf Hallmark al om de samenwerking met de familie Meiland te stoppen. Het bedrijf wil namelijk inclusiviteit uitstralen, en kan het dus niet veroorloven om een product te kopen van iemand die een beetje politiek incorrect is en een mening uit die totaal niet schokkend of ‘heftig‘ is.

Helaas stopt deze negatieve framing en cancelcultuur voorlopig nog niet voor de familie Meiland. Maxime Meiland heeft te horen gekregen dat het matrassenbedrijf Emma ook de samenwerking gaat stoppen vanwege de islamkritiek van moeder Erica, dat laat het bedrijf weten. Het bedrijf wil namelijk niet samenwerken “met iemand die onze waarden van diversiteit en inclusiviteit niet omarmt”.

Volgens het bedrijf had Maxime direct publiekelijk afstand moeten nemen van haar moeder toen ze in de media in opspraak kwam. Het bedrijf kon het niet laten om Maxime nog even publiekelijk te veroordelen op het woke-schavot.

We zijn hiermee opnieuw naar een dieptepunt gezakt wat betreft de drang naar het cancelen van onwelgevallige geluiden in Nederland. Op de een of andere manier kunnen mensen werk en privé maar niet scheiden. Want wat heeft dochter Maxime in professioneel opzicht te maken met de persoonlijke mening van haar moeder? Helemaal niks! Maar toch verwacht het moreel verheven gutmensch-gedeelte van Nederland dat zij in zo’n situatie direct haar moeder affakkelt.

Het is te triest voor woorden dat de giftige cancelcultuur, die is overgewaaid vanuit de Verenigde Staten, compleet wordt omarmd in Nederland. Wie weet wat de toekomst allemaal wel niet zal brengen als dit zo doorgaat.