Cancelcultuur in actie: ‘Hallmark haalt kaartjes met quotes Meilandjes offline na anti-islamuitspraken Erica Meiland’

De cancelcultuur in Nederland heeft haar volgende slachtoffer gevonden: Erica Meiland. Rondom de presentatie van haar nieuwe boek kwam ze in ‘opspraak’. Ze zou namelijk nogal wat islamkritische opmerkingen hebben gemaakt, en dat mag natuurlijk niet volgens deugend Nederland. Bang voor reputatieschade heeft de Hallmark een product dat gelinkt is aan de familie Meiland offline gehaald.

De Hallmark heeft kaartjes waarop bekende quotes van de familie Meiland staan offline gehaald. Het bedrijf kon zich niet vinden in de islamkritische uitspraken van Erica Meiland, aldus het AD. En dus zat er maar één ding op: de Meilands keihard cancelen. Iets wat haast normaal is geworden in Nederland: mensen met een onwelgevallige mening direct cancelen of een platform ontnemen.

‘Wij sluiten niemand uit en vinden dat iedereen erbij hoort en ertoe doet. Wanneer een partner met wie wij samenwerken onze visie niet deelt, voelen wij ons genoodzaakt deze producten (…) offline te halen.’, aldus Hallmark.

En zo krijgt de cancelcultuur weer meer voet aan de grond in Nederland. Eerst moesten de mannen van Veronica Inside gecanceld worden, waarna de verontwaardiging hierover groot was in Nederland. Maar inmiddels blijkt dat men niets geleerd heeft van dit voorval, opnieuw moet er iemand gecanceld worden vanwege een mening. Het is te triest voor woorden.

Gelukkig voor Erica Meiland is haar boek een absolute bestseller, de gespeelde verontwaardiging lijkt vooral een averechts effect te hebben gehad. Haar boek staat al weken in de top 10 van bestsellers. Dus Meiland hoeft niet al te rouwig te zijn om haar gedane uitspraken.