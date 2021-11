COA doet azc in Ede op slot vanwege demonstratie rechts-extremistische NVU en antifascistische AFA

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) sluit morgenmiddag de deuren van het azc in Ede wegens een demonstratie. Volgens de burgemeester worden daar morgen demonstraties en tegendemonstraties gehouden door de rechts-extremistische Nederlandse Volks-Unie (NVU) en de Anti Fascistische Aktie (AFA).

Het zal je maar gebeuren. Zit je in het rustige Harskamp en krijg je op last van de gemeente Ede een vluchtelingenkamp in je woonplaats, komen er vervolgens fascisten en antifascisten de boel op stelten zetten!

Niemand zit op die lui te wachten, maar toch zal er morgenmiddag worden ‘gedemonstreerd’. Dat gaat natuurlijk uitmonden in rellen van jewelste.

“Ze hebben het recht om te demonstreren, maar ik snap niet waarom dat hier moet. Doe dat dan lekker op het Malieveld, want hier kunnen ze toch niks aan het beleid veranderen. Vluchtelingen zijn geen gelukszoekers. Ik heb vluchtelingen hier gesproken. Dit zijn mensen die zijn gevlucht omdat het niet anders kon. Omdat ze anders niet meer zouden leven”, zegt Gerbrand van Hoef, voorzitter van de SGP jongeren in Ede tegen EenVandaag.

Van Hoef is er nog van overtuigd dat het hier gaat om een demonstratie met als doel het beleid te veranderen. Daar is het die partijen natuurlijk niet om te doen.

Volgens burgemeester René Verhulst (CDA) van de gemeente Ede hebben beide groeperingen voor hun demonstratie een plek toegewezen gekregen, weg bij het azc, voor één uur en mag er niet van die plek afgeweken worden. Je kunt er echter donder op zeggen dat dit wel gaat gebeuren, dat vinden zulke types nou juist de uitdaging. Als de politie een beetje vlot is dan wordt de boel al afgekapt nog voor de eerste het andere kamp heeft weten te bereiken.

Eigenlijk is het jammer dat zulke groeperingen niet ergens achteraf in een bos of iets dergelijks afspreken, net zoals sommige voetbalsupporters in Oost-Europa dat schijnen te doen. Maar goed, eerst maar eens kijken hoe het morgen af gaat lopen!