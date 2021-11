Criminele asielzoekers blijven overlast geven, COA zet Arabisch sprekende straatcoaches in

Onze overheid zit met de handen in het haar wat betreft criminele asielzoekers en de overlast die zij veroorzaken. Volgens de gemeente Cranendonck werd het centrum van Maarheeze geteisterd door asielzoekers die zich schuldig maakten aan winkeldiefstallen, intimidatie en heling van fietsen. Er worden maatregelen genomen, maar die lijken nergens op.

De politie heeft meerdere verdachten kunnen aanhouden, waardoor de zaken nu bij het Openbaar Ministerie (OM) liggen. Zij beslissen over strafvervolging.

Gelijktijdig neemt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ook maatregelen tegen de verdachten. Zo worden zij overgeplaatst naar een andere opvanglocatie met strenger toezicht, een zogenoemde Handhaving en Toezichtlocatie (HTL-locatie).

De burgemeester van Cranendonck heeft gebiedsverboden voor het centrum van Maarheze opgelegd tegen het criminele tuig. Daarnaast zet het COA Arabisch sprekende straatcoaches in, zo meldt Omroep Brabant.

Hyperspecifieke gebiedsverboden, straatcoaches en, als het even kan, overplaatsing. Nou, joepie! Probleem opgelost, of niet? Het is echt een aanpak van niets.

En het is opmerkelijk dat men nog steeds geen échte maatregelen neemt, want enkele maanden geleden wilden de mensen van Budel en Maarheeze heuse knokploegen in het leven roepen om de overlast tegen te gaan. Dat werden toen uiteindelijk tandloze ‘buurtpreventieteams’ die een beetje door de straten mochten lopen met fluorescerende hesjes en “een oplettende blik”. Verrassend genoeg hebben die buurtpreventieteams niet gewerkt, want de criminaliteit is gewoon weer als vanouds.

Het gaat hier om criminele asielzoekers met een uitzichtloze situatie die overlast blijven geven. Want of ze nou een verblijfsvergunning hebben of niet, ze kunnen toch nergens terecht. De motivatie om het rechte pad op te gaan is er ook niet, want ze worden toch niet aangepakt.

Als men het bij dit soort maatregelen blijft houden, dan is het wachten op de eerste echte knokploeg die orde op zaken gaat stellen. Dat is natuurlijk absoluut onwenselijk, maar losgeslagen criminaliteit blijven tolereren is nog veel erger. Vooral als je merkt dat aangifte doen betekent dat dit criminele tuig hooguit een paar weken van straat is en daarna weer vrolijk door kan gaan.