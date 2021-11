DDS Podcast 9: Sylvana Simons vs. Renske Leijten, het RIVM is een vrouwenmishandelaar, en de demonstratie op het Malieveld

Vandaag in DDS Podcast: Afgelopen weken was er in de Tweede Kamer een geweldige clash tussen Renske Leijten van de SP en Sylvana Simons van BIJ1. We luisteren naar de audio van het racismedebat tussen beide ‘dames,’ en analyseren het ook meteen even. Natuurlijk doe ik dat op de mijn vertrouwde manier: door heel hard en veel te lachen.

Daarnaast besteed ik aandacht aan het het RIVM dat dreigt dat als mensen zich niet heel netjes aan de achterlijke, fascistische coronamaatregelen houden, ze nóg meer fascisme voor de kiezen gaan krijgen. Dit is typisch gedrag voor vrouwenmishandelaars: ook die proberen de slachtoffers van hun walgelijke geweld altijd de indruk te geven dat zij zelf schuldig zijn aan het wangedrag van hun partner.

Tenslotte: kom morgen allemaal naar de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Als we nu niet opstaan om onze rechten te verdedigen, dan is het afgelopen. Het is nu of nooit.

Overigens zeg ik tijdens de podcast op een gegeven moment per ongeluk twee keer “SP” in plaats van BIJ1 (over dat Leijten langs de fractiekamer van BIJ1 loopt). Dus even voor de duidelijkheid: ik bedoel daar dus BIJ1. Luisteraars hebben dat ongetwijfeld door, maar ik denk, ik zeg het voor de zekerheid toch even hier.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!