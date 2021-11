Thierry Baudet nodigt iedereen uit: kom zondag naar het Malieveld voor een grote demonstratie vóór onze vrijheid

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet roept iedere Nederlander die hecht aan onze vrijheid op om zondag naar het Malieveld te komen. Want in Den Haag begint begint om 12:00 uur een demonstratie tegen het wanstaltige, fascistische en totalitaire coronabeleid van het Regime Rutte III.

“Ik heb mijn pet alweer op, in ben er klaar voor!” zegt Thierry Baudet met een speciale FVD-pet op voor de camera (van zijn telefoon). “Morgen is de grote vrijheidsdemonstratie op het Malieveld in Den Haag. Vanaf 12 uur is het verzamelen. Om 13:00 uur begint het.”

“Ik hoop dat mensen massaal komen uit heel Nederland,” gaat hij verder, “om te laten zien dat wij willen stoppen met de lockdowns, met de verplichte QR-codes, met de verplichte vaccinaties, met de eeuwigdurende totalitaire controlestaat die over de bandbreedte van een virus, van een ziekte, over een pandemie en volksgezondheid, wordt opgetuigd.”

“We moeten ermee stoppen. We moeten onze vrijheid terugkrijgen. Iedereen moet zelf het recht hebben om wel of niet iets in te spuiten, maar je mag dat nooit verplichten. We moeten kinderen er niet mee lastigvallen. Het moet nu echt afgelopen zijn.”

“Dus kom morgen,” sluit hij af, “in de middag naar Den Haag, naar het Malieveld. Laat je zien en laat je horen.”

Actie

Natuurlijk heeft Baudet honderd procent gelijk dat het enorm belangrijk is dat mensen morgen massaal naar het Malieveld komen voor deze demonstratie. De beste manier om een einde te maken aan het fascistische coronawanbeleid van het kabinet is door je niet aan de maatregelen te houden. Maar de op één na beste manier is door elke week weer, in grote aantallen te gaan demonstreren. Den Haag moet ervan doordrongen worden dat wij er klaar mee zijn. Dat we niet meer mee willen doen. Dat we ons niet langer laten onderdrukken.

Onze volksaard kennende zouden wij Nederlanders het liefste hebben dat dit automatisch overwaait. Maar, helaas, dat gaat niet gebeuren. Of we maken er zelf een einde aan, of Dictatortje Staat trekt steeds meer macht naar zich toe waarna er van onze oude vrijheden letterlijk niets meer over is.

Tijd om op te staan en een vuist te maken. Morgen, op het Malieveld.