DENK zet de aanval in op vaccinatiedwang met MeldpuntVaccinatiedwang: ‘Wij trekken een streep!’

DENK heeft vandaag vol de aanval ingezet op het Regime Rutte III. Want Tunahan Kuzu is he-le-maal klaar met het coronawanbeleid van het kabinet. “Nederland is een coronadictatuur geworden,” zei hij vandaag terecht. En om daar tegen in verzet te komen heeft DENK een nieuwe website opgezet: een meldpunt waar mensen vaccinatiedwang en -drang kunnen melden. Heel goed.

In de Tweede Kamer ging DENK-coronawoordvoerder Tunahan Kuzu heerlijk los op het kabinet én D66-coronapoppetje Jan Paternotte. Hij liet een geen spaan heel van het kabinetsbeleid – en ook niet van Paternotte die volgens Kuzu “als een cheerleader achter dit kabinet aanloopt.”

“Nederland is een coronadictatuur geworden,” zei Kuzu ook. Want, legde hij uit, het kabinet beweerde steeds dat er nooit vaccinatiedwang of -drang gebruikt zou worden. Maar dat was een grote leugen. Mensen worden steeds vaker gedwongen om aan te geven of ze al dan niet gevaccineerd zijn. En hij en DENK zijn daar helemaal klaar mee.

Daarom heeft DENK een meldpunt opgezet: Meldpunt Vaccinatiedwang. Iedereen, zei Kuzu, die het gevoel heeft dat hij of zij gedwongen wordt zijn of haar vaccinatiestatus prijs te geven kan dat daar melden.

Oh, en ze hebben ook een mooie video gemaakt over de vele leugens van het kabinet:

Mark my words: kritische partijen als DENK en FVD gaan de komende tijd wat meer naar elkaar toe trekken omdat alleen zíj́ de rechten van Nederlanders serieus nemen. Al die kartelpartijen hebben daar lak aan, en die nepoppositie van GroenLinks en Volt evenzeer. Uiteindelijk zijn het alleen de échte outsiders die onze rechten serieus nemen.

Een trieste gewaarwording. Maar daarom niet minder waar.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!