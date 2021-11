Dirk Kuyt onder vuur: politie verhoort hem omdat hij gokte op illegale website van drugsgodfather Piet S.

Oud-voetballer Dirk Kuyt ligt vreselijk onder vuur. Hij is namelijk verhoord in een heel serieuze zaak: hij heeft gegokt op een illegale website die gerund zou worden door drugsgodfather Piet S. en diens zoon Freddy. Volgens betrokkenen zou Kuyt soms maar liefst 25.000 euro hebben ingezet. Per dag. Kuyt bevestigde tegen de politie dat hij illegaal gokte, maar ontkende dat het bedrag zo hoog was.

Het Algemeen Dagblad komt vandaag met ronduit schokkend nieuws over de man die jarenlang gezien werd als dé ideale schoonzoon van de Nederlandse voetballerij. Dirk Kuyt is namelijk verhoord als getuige inzake het grote onderzoek naar de criminele organisatie van Piet S. Dat is een Haagse drugsgodfather. De reden? Kuyt heeft gegokt op de illegale goksite van Piet S. en diens zoon Freddy S.

De website bestaat nu niet meer, maar heette Edobet. Agenten die stiekem meeluisterde toen betrokken criminelen met elkaar belden hoorden één van hen op een gegeven moment zeggen: “Dirk Kuyt speelt soms 25 ruggen per dag.” Dat is dus 25.000 euro.

Kuyt en Sneijder

In het verhoor geeft Kuyt toe dat hij inderdaad gegokt heeft bij Edobet. Hij speelde dan op krediet. “Ik liet het vaak staan op de site, maar soms kreeg ik uitbetaald. Ik sprak dan bijvoorbeeld af bij een tankstation met iemand. Ik vond het wel fijn om dit cash te doen, zodat ik anoniem kon spelen.” Soms kreeg hij “contant uitbetaald.” Maar, zegt hij, hij speelde niet om het geld “maar ik vond het leuk om te spelen.” En hij stelt dat “niet voor zulke bedragen” speelde als genoemd in de gesprekken.

Wesley Sneijder werd ook genoemd én is ook verhoord. Maar het lijkt erop dat de politie vrij snel klaar met hem was, omdat een neef van zijn vader had gezegd dat Sneijder “garant” stond voor hem, wat niet zo was. De neef in kwestie betaalde zijn gokschulden niet, en dus wilden de criminelen de schuld verhalen op Sneijder, die daar toch echt anders over dacht. Uiteindelijk zou hij een ontmoeting gehad hebben met de betrokken criminelen, heeft hij hen de situatie uitgelegd, en daarmee was de kous af. Zegt hij, en het lijkt erop dat de politie zijn uitleg accepteerde.

Misdrijf

Van de twee lijkt het erop dat Kuyt degene is die echt een probleem kan hebben. Vooralsnog wordt hij aangemerkt als “getuige,” maar dat kan mógelijk veranderen in “verdachte” gezien het verhaal over de contante betalingen (bij tankstations zelfs). Zoals hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff zegt tegen het AD neigt het “naar de kwalificatie van schuldwitwassen. Beoogd kan dan immers worden dat je in die situatie redelijkerwijs had moeten weten dat het geld van misdrijf afkomstig was.”

In het verhoor liet Kuyt weten dat hij de website vond nadat een andere (oud-) speler van Feyenoord hem erop had gewezen. Die legde uit hoe je aan de slag kon, etc. Maar de identiteit van die andere speler heeft Kuyt nog niet vrijgegeven. Op de vraag dat hij een keer had afgesproken met iemand maar niet kwam opdagen dat omdat hij dat “niet durfde,” antwoordde Kuyt tegen de agenten dat hij het in die periode “best druk” had, dus dat het “best een keer [kan] zijn voorgekomen dat ik niet ben komen opdagen bij een afspraak.”

Toen Kuyt door De Telegraaf geconfronteerd werd met dit verhaal reageerde hij als volgt:

“De periode dat ik gokte via Edobet ligt inmiddels ver achter me en ik word liever niet meer herinnerd aan deze tijd.”

Ja. We kunnen het ons voorstellen, Dirk.