Filmpje! Diederik Gommers: ‘Rutte en De Jonge hebben de zorg uitgehold, en het maakt niet uit dat je gevaccineerd bent’

Deze week is Diederik Gommers – na braaf gezegd te hebben wat het kabinet wilde, anderhalfjaar lang – dan ein-de-lijk eerlijk en open geweest met gewone burgers. En daar zijn Hugo de Jonge en Mark Rutte ongetwijfeld niet blij mee. Want hij stelde in verschillende interviews onder meer dat het voor transmissie helemaal niet uitmaakt of je al dan niet gevaccineerd bent, dat 2G belachelijk en on-Nederlands is, en – oh ja – de reden dat het zo slecht gaat in de zorg is dat het helemaal is uitgehold door het kabinet. “Het herstel duurt 10 jaar en tot die tijd blijft ellende,” aldus Gommers. “Échte ellende.”

“Maar het probleem is, gevaccineerden, díé zijn besmettelijk. Daardoor komt het eigenlijk” dat de besmettings- en ziekenhuiscijfers steeds verder oplopen aldus Gommers deze week bij NPO Radio 1. “Dus je zou dan ook voor de 1G kunnen gaan, want dan is het ’t meest veilige.”

1G is dus iedereen testen voor iemand ergens naar binnen gaat. Geen verschillen tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Maar ja, dat is voor het kabinet natuurlijk een enorm probleem. Want De Jonge en Rutte hebben ons steeds verteld dat, als we ons lieten injecteren met een vaccin van Pfizer, Moderna, Jansen of dat andere ding, dat we onze vrijheid dan terug zouden krijgen. Omdat alleen vaccins onze gezondheid en veiligheid konden garanderen. Voor onszelf én onze buren. Dat is dus je reinste onzin, en Gommers zegt het gewoon.

Gommers: gevaccineerd of niet gevaccineerd maakt niet uit

Bij Radio 1 in België kwam Gommers ook even langs. Daar vertelde hij: “Door de Deltavariant is het eigenlijk geen discussie, vind ik, want het heeft helemaal geen zin of je wel of niet gevaccineerd bent. Belangrijk is: als je klachten hebt, blijf thuis.”

De Vlaamse presentatrice kon dat bijna niet geloven en vroeg voor de zekerheid nog even na: “U bent arts en zegt, ‘het heeft eigenlijk helemaal geen zin of je wel of niet gevaccineerd bent. Dat zijn zinnen die wij hier niet vaak horen’.”

“Ja, ik weet niet hoe het dan bij jullie is,” ging Gommers verder, “maar wij merken dat meer dan 60 procent van de besmettingen zijn bij volledig gevaccineerden. Dat betekent dat ondanks dat je volledig gevaccineerd bent, dat je het virus bij je kan dragen. Het vaccin werkt niet zo goed tegen transmissie, dus tegen overdracht van het virus. Ja, dat betekent dat het niet meer helpt om gevaccineerd te zijn, dat je niet een bijdrage kan leveren aan de besmettingen.”

Gommers: het kabinet speelt vals

Vervolgens verscheen hij op wéér een andere radioshow, ditmaal in Nederland. Daar voegde hij het één en ander toe aan zijn toch al heldere en controversiële uitspraken. “Het kabinet doet alsof het een advies is van het OMT, maar dan vind ik het lastig worden. Want dan misbruik je de wetenschappers of de experts die in het OMT zitten.”

Met andere woorden, het kabinet doet soms net alsof beleid afkomstig is van het OMT, alsof de experts het kabinet hebben geadviseerd iets te doen. Maar dat is je reinste onzin. Soms komt het bij het kabinet zélf vandaan, maar ze hebben de moed niet dat hardop te zeggen tegen het Nederlandse volk.

Vervolgens sprak Gommers met Wilfred Genee, bij BNR. “De problemen waar we nu vanavond in gaan komen, en de komende weken, dat is gewoon omdat we de zorg totaal hebben uitgehold,” aldus Gommers. Daarop zei Genee een beetje verbaasd: maar dat is dan dus het kabinet! En niet de zogenaamde ongevaccineerde wappies! “Absoluut,” antwoordde Gommers.

Duidelijk. Helder.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Wat betreft de zorg, tja, “dat duurt tien jaar weer” om dat te fiksen. “Het wordt echt ellende. Zo is het.” Punt. Het kabinet heeft ons dit aangedaan, Gommers kan het niet mooier maken dan het is.