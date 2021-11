Filmpje! Fleur Agema fileert “sukkel” Hugo de Jonge in directe confrontatie: “Ventileer TIJDENS bezoek!”

In de Tweede Kamer ging Fleur Agema direct de confrontatie aan met Hugo de Jonge. De achterlijke minister van Volksgezondheid en zijn ministerie vertellen mensen namelijk dat ze moeten ventileren NA bezoek. Dat moet natuurlijk TIJDENS het bezoek zijn. “De sukkel!” stelt Agema terecht.

Op Twitter reageert Fleur Agema gisteren bijzonder fel op een achterlijke poster en tweet van Hugo de Jonge. Hij en zijn ministerie zijn een campagne begonnen om mensen zogenaamd te informeren over “goed” gedrag wat betreft corona. Maar op de poster staat dat mensen goed moeten ventileren “na” bezoek. Zoals Agema aangaf is dat natuurlijk volstrekt achterlijk. Het moet niet na bezoek gebeuren, maar tijdens bezoek.

Agema confronteert De Jonge face to face

Natuurlijk deden De Jonge en zijn ambtenaren daar niets mee. Want die negeren onwelgevallige tweets ongetwijfeld. Daarom zocht Agema de confrontatie met De Jonge ook even in de Tweede Kamer zelf.

“De ziekenhuizen dreigen weer met afschaling van reguliere zorg,” zei Agema daar tegen de minister, “dus wat er moet gebeuren is dat het enorme aantal besmettingen, dat die ingedamd worden. We weten dat 55% van de besmettingen in het huishouden plaatsvinden en 85% van de besmettingen bij bezoek, bij elkaar op visite gaan, in de woonkamer van het verpleeghuis noem maar op [Red.: en dus in de thuiszetting zelf, in het gezin onderling). En wat doen mensen dan? Ze komen binnen, geven geen hand, gaan netjes de handen wassen, ze gaan met zijn allen rondom een tafel zitten op ruime afstand van elkaar, maar vergeten dat de ruimte potdicht is. Na een uurtje, anderhalfuurtje gezellig kletsen gaat iedereen naar huis. En dan verbaast het me dat het bij de minister nog steeds niet tussen de oren zit dat hij moet communiceren dat er een ráámpje open moet.”

Vervolgens citeerde ze de tweet waarin De Jonge stelde dat er ná bezoek gevaccineerd moet worden. “Ik hoop dat de minister zich hier realiseert dat er tíj́dens bezoek geventileerd moet worden. Dat kan tientallen besmettingen per bezoek schelen, en misschien wel nét genoeg om die R weer onder de 1 te krijgen.”

Kijk!

De Jonge is een “sukkel”

Ongelooflijk genoeg reageerde De Jonge daarop door te stellen dat hij en zijn team hier heel lang over na hebben gedacht. Dat het allemaal is goedgekeurd door de “experts” van communicatie, en ga zo maar door. Maar hij vond het wel heel leuk dat Agema zo betrokken is bij dit onderwerp, ofzo.

Agema herhaalde daarop dat het er om gaat dat De Jonges “experts” hebben opgeschreven dat het ná bezoek moet. Maar dat ze dit dienen te veranderen in “tijdens.” Alweer begreep De Jonge niet waar ze op doelde en herhaalde hij het riedeltje over zijn communicatieexperts. Uiteindelijk moest voorzitter Vera Bergkamp ingrijpen om De Jonge uit te leggen dat het over het woordje “na” ging in plaats van “tijdens.”

Daarop reageerde de CDA-man uiteindelijk dat hij er toch maar even naar zou laten kijken.

Diepe zucht.

De reactie van Agema op dit debat? “De sukkel!”

85% besmettingen in gezin of in één of andere thuissetting. ⁦@hugodejonge⁩ roept op tot ventileren NA bezoek. De sukkel! pic.twitter.com/FEz37jAE5K — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) November 10, 2021

Misschien kan er ook een “intelligentieexpert” komen om hem iets meer verstand te geven?