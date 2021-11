Fleur Agema kan onmetelijke domheid Hugo de Jonge niet geloven: ‘Luchten doe je TIJDENS bezoek, niet erna!’

Op Twitter heeft PVV-Tweede Kamerlid Fleur Agema onze minister van Volksgezondheid en Onderdrukking, CDA’er Hugo de Jonge dus, weer eens keihard uitgelachen. En dat is niet zo gek. Want de schoolmeester moedigt mensen namelijk aan om te luchten “na bezoek.” Dat is ronduit achterlijk. “Luchten doe je TIJDENS bezoek,” reageert Agema dan ook.

Op Twitter vertelde De Jonge gisteren heel trots dat er “verschillende campagnes” lopen “om iedereen aan de basisregels te herinneren.” Dat zijn dus de regels die gebruikt worden om ons te onderdrukken, en waar we ons van Hugotje allemaal aan moeten houden zodat we net iets mínder dan normale mensen worden. “Vandaag” (dinsdag dus) “in alle dagbladen deze advertentie, morgen [dat is dus vandaag woensdag] in huis-aan-huisbladen.”

“Spotjes op radio en tv. Advertenties op sociale media. Posters in bushokjes. En nog veel meer.” Oh ja, Hugo is hartstikke trots op zichzelf en zijn hardwerkende team van intellectuele giganten. Kuch.

Fleur Agema: De Jonge is onnozel

Alleen is er wel een klein probleem met deze poster die overal geadverteerd wordt. Zoals Fleur Agema stelt op Twitter staat er dat mensen goed moeten doorluchten “NA bezoek.”

Na? Bezoek?

Ja. Na bezoek. “Echt, het staat er.” En dat is ronduit achterlijk. “85% besmettingen vindt plaats in één of andere thuissetting,” legt Agema dan ook uit. “Luchten doe je TIJDENS bezoek!”

Voor de goede orde voegt ze daar aan toe, direct aan opperonderdrukker De Jonge: “Dat is tig keer effectiever dan al jouw vrijheidbeperkende maatregelen bij elkaar, Hugo!”

"Lucht goed door NA bezoek" Echt, het staat er 🙄 85% besmettingen vindt plaats in één of andere thuissetting. Luchten doe je TIJDENS bezoek! Dat is tig keer effectiever dan al jouw vrijheidbeperkende maatregelen bij elkaar @hugodejonge!

Kwaadaardig

Kijk, natuurlijk is De Jonge een ronduit kwaadaardige man. Je hoeft alleen maar zijn kop te zien om dat te weten, maar ook wat objectiever is dit een veilige vaststelling; kijk gewoon naar het beleid dat hij voorstaat en de manier waarop hij tegen mensen – ongevaccineerden voorop – praat.

Maar kwaadaardigheid sluit domheid natuurlijk niet uit. Je kunt best kwaadaardig én dom zijn. En dat is, zoals Agema terecht stelt over De Jonge, duidelijk het geval met deze vent.