Filmpje! Intensivist Armand Girbes zondigt bij Op1: ‘Je moet het wel in proporties zien, 500 IC’ers op 17,5 miljoen is niet veel’

Gisteravond mocht intensivist Armand Girbes weer eens aanschuiven bij Op1. En dat was eigenlijk best prima. Want ging zowaar in tegen het coronafascisme van het OMT én het Regime Rutte III. Hoe? Nou, door duidelijk te maken dat 500 IC-patiënten op 17 miljoen Nederlanders eigenlijk niet zo heel veel is.

We worden overweldigd door IC-patiënten! De ziekenhuizen stromen vol! Steeds weer horen we dit soort bangmakerij. Als je niet beter wist zou je denken dat ieder gezin wel één persoon op de intensive care heeft liggen, met Covid-19 natuurlijk.

Maar als je dan om je heen kijkt weet je: dat is flauwekul. Ja, er zijn mensen ziek, maar er is geen grootschalige paniek met allerlei mensen die zomaar dood neervallen, etc. In het gewone dagelijks leven vallen de effecten van corona wel mee. Wat daarentegen niet meevalt zijn de effecten van het ronduit fascistische coronabeleid.

Armand Girbes begrijpt de kritiek: relatief gezien valt het wel mee

Dat vinden jij en ik niet alleen. Nee. Intensivist Armand Girbes denkt er net zo over. Dat vertelde hij gisteren bij Op1, het propagandaprogramma van de NPO. Dat natuurlijk alles behalve blij was met deze uitspraken – ik verwacht dan ook dat ze vanavond iemand aan het woord gaan laten die juist keiharde paniek en lockdowns wil (kom er maar in Diederik Gommers).

Intensivist @ArmandGirbes begrijpt het gedrag van mensen: “We moeten dingen wel in proporties blijven zien, ook met het oog op de toekomst. Het aantal mensen op de IC is relatief klein op zeventien miljoen Nederlanders. Ik snap dat mensen die dingen ook in proportie zien.” #Op1 pic.twitter.com/IqYX06EeIg — Op1 (@op1npo) November 23, 2021

“Wat ik duidelijk wil maken, en dan begrijp ik het gedrag van de Nederlander: we moeten dingen ook in proporties blijven zien. Ik zal de laatste zijn om te bagataliseren wat er met de Covidpatiënten aan de hand is. Maar we moeten ook wel blijven zien, ook met het oog op de toekomst, dat: het gaat om een relatief kleine groep patiënten,” aldus Girbes.

“Op dit moment gaat het om bijna 500 patiënten op de IC. En dat zijn 500 belangrijke mensen, daar is geen discussie over. Maar dat zijn 500 mensen en we zijn met 17,5 miljoen mensen [in Nederland]. We zien ook nog steeds, ernstige Covid, daar word je héél goed voor beschermd door de vaccins zoals we die hebben.”

“Dus ik snap wel dat mensen die dingen ook in proportie zien, zoals ik die ook zie,” ging hij vervolgens verder. “Kijk, ik word elke dag op mijn werk geconfronteerd. Ja, dan denk ik: ‘Het is hartstikke druk, er komen weer nieuwe patiënten, hoe gaan we dat straks redden?’ Dus die zorgen heb ik ook.”

“Maar ik probeer ook soms als een soort van helicopterview even buiten mijn eigen vak te kijken. En dan denk ik: ja, ik kan ook wel begrijpen dat je die dingen in het juiste perspectief ziet.”

Het juiste perspectief

Let wel, niet in een ánder perspectief, maar in het juiste perspectief. Wat Armand Girbes dus wil zeggen is dat als je werkt doet als hij, dan staar je je heel gemakkelijk blind op wat allemaal je kant op komt. Maar als je even van bovenaf er naar kijkt of van een afstand, dan zie je dat het relatief gezien eigenlijk allemaal heel erg meevalt. Dat 500 IC-patiënten op 17,5 miljoen Nederlanders helemaal niet overdreven veel is, en al helemaal geen reden voor paniek.

Dit is goddomme de pest niet.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Zo is het natuurlijk maar net. En figuren als Gommers, die dat niet kunnen, berokkenen de samenleving enorme schade.