Filmpje! Politie ontkracht beeld van vredelievende demonstratie en verspreidt dronebeelden van woonprotest Rotterdam

Politici en media hebben felle kritiek geuit over het politieoptreden tijdens het woonprotest op de Erasmusbrug van Rotterdam op zondag 17 oktober. Volgens Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke waren die demonstranten helemaal niet zo vredelievend en was het politieoptreden gerechtvaardigd. Om die reden heeft de politie nu dronebeelden van het protest gedeeld.

De Nederlandse politie kan te ver gaan, dat valt absoluut niet te ontkennen. Maar dat betekent niet dat de politie altijd over de schreef gaat. Tijdens het woonprotest in Rotterdam werd de politie duidelijk geprovoceerd en deden de demonstranten net alsof zij zomaar zonder reden slachtoffer zijn geworden van politiegeweld.

Tussen de demonstranten bevond zich volgens de politie een groep van veertig tot vijftig man die zich opvallend gedroegen. Ze droegen bivakmutsen of andere gezichtsbedekkende kleding. Ze bewogen zich buiten de rest van de demonstranten om en scandeerden anti-politieleuzen. Om die reden werden ze omsingeld door agenten, zoals is te zien op de dronebeelden.

Op de beelden valt duidelijk te zien dat een ‘huis’ door demonstranten als stormram wordt gebruikt om de omsingeling van de politie te doorbreken. Vervolgens grijpt de politie in gebruikt men geweld.

Daar hoorde je in de media en op Twitter niets over. Daar vertelde men alleen dat de politie zich tijdens het woonprotest in Rotterdam misdroeg en zomaar, zonder enige aanleiding, in begon te slaan op die ‘lieve demonstranten die alleen maar voor onze rechten opkomen’. Niks van waar dus!

Het is ook niet voor niets dat de NOS het volgende erbij vermeldt: “Er zijn acht betogers opgepakt voor onder meer opruiing en verboden wapenbezit.” Dan ben je niet meer uit op een vredelievende demonstratie, zo simpel is het.

De politie heeft tegenwoordig echt een groot probleem. Alles wat misgaat wordt direct uitvergroot. En als er correct en adequaat wordt ingegrepen dan hebben ze kans dat het alsnog verkeerd wordt uitgelegd. We gaan waarschijnlijk dus vaker van dit soort dronebeelden zien, waarbij politie tekst en uitleg komt geven om beeldvorming te beïnvloeden en imagoschade te voorkomen.