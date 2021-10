Politie pakt meerdere vervelende demonstranten op bij klimaatprotest Den Haag

De politie in Den Haag heeft op drie plekken ingegrepen bij het klimaatprotest van demonstranten van, hoe kan het ook anders, Extinction Rebellion. Volgens de politie blokkeerden de klimaatactivisten verschillende kruisingen.

Met teksten als ‘Uitstel is geen optie’ en ‘Deze weg loopt dood’ op hun spandoeken zaten de demonstranten van het klimaatprotest wegen te blokkeren. Want niets helpt beter je politieke doel te bereiken dan mensen te vervelen en te irriteren.

Het domme aan dit soort demonstranten is dat ze netjes het klimaatprotest hebben aangekondigd, maar ook ‘netjes’ hebben gemeld dat ze verstorende acties wilden gaan uitvoeren. De gemeente liet de demonstratie toe, mits dit binnen de regels zou gebeuren. Wegen bezetten, gebouwen beklimmen en muren bekladden viel duidelijk buiten de regels, dus werden er mensen opgepakt.

En dan krijg je dit soort figuren (ook nog een Volkskrant-journalist), die doen alsof de politie ze zomaar, zonder enkele reden, hardhandig aanpakt:

Ik word nu gearresteerd door de politie omdat ik te dichtbij stond. Met geweld in een politiebusje gesleept. — Mac van Dinther (@MacvanDinther) October 11, 2021

Het geweld viel kennelijk wel mee, want de man kon nog gewoon Twitteren.

Wat hebben de lapzwansen van Extinction Rebellion nou precies bereikt? ‘Een stel klimaatactivisten deed vervelend tijdens het klimaatprotest en de politie moest weer optreden’. Dat is de boodschap die ze meegeven. Want iedereen die meent dat er een probleem is met het klimaat die is al overtuigd. En iedereen die nog niet overtuigd is, die blijft ver weg bij dit soort mafkezen.

Ze komen ook nooit echt verder dan ‘de overheid moet meer doen’, zonder precies te definiëren wát er dan precies moet gebeuren. Ga je met hun ideeën mee en wil je CO2-neutrale energiezekerheid, dan kom je uit bij kerncentrales. Dát vinden ze dan weer niet oké, want kernenergie is eng. Wat willen die demonstranten van het klimaatprotest dan wél? Heel veel windmolens, zonneweiden, enorme belasting voor grote bedrijven en de burger moet ook meer betalen voor consumptie. Het levert een totale ravage op voor de economie, maar het voelt wel moreel superieur!