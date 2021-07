Radicaal-links Extinction Rebellion bezet kantoor pensioenfonds: ‘Er is geen tijd meer!’

Het radicaal-linkse milieugestoorde Extinction Rebellion heeft vandaag weer eens een “protestactie” uitgevoerd. De doorgeslagen klimaatwappies hebben de lobby van een kantoor van pensioenfonds ABP op de Amsterdamse Zuidas bezet. De reden? ABP investeert in “fossiele brandstoffen.” En dat mag niet. Want stikstof.

Het is ongelooflijk, maar volgens de NOS zitten er onder de actievoerders “leraren en ambtenaren, die onder het onderwijs- en overheidspensioenfonds ABP vallen. In een persbericht zeggen ze dat ze de lobby van de Symphonytoren aan het Gustaf Mahlerplein in Amsterdam blijven bezetten tot hun eis is ingewilligd.”

Want, stellen de extremistische malloten, “er is geen tijd meer.”

De gekkies hebben zelfs tenten en andersoortige slaapspullen meegenomen naar het kantoor. Dit omdat ze er mogelijk een nacht blijven – of meerdere.

Gek he? Coronabeleid-demonstranten worden in no time weggeschopt – letterlijk – van het plein waar ze demonstreren, maar dit soort extreemlinkse activisten denken dat ze rustig een nachtje kunnen overnachten in een kantoor dat ze illegaal bezetten.

Een woordvoerder van de Symphony Toren heeft laten weten dat als de linkse mafketels niet heel snel gaan, de politie toch echt gebeld gaat worden. Maar ja, daar hebben de “actievoerders” / groene terroristen ook al rekening mee gehouden.

“De wereld bevindt zich in een klimaatnoodtoestand,” overdrijven ze schromelijk. “We zijn het aan onszelf en alle komende generaties verplicht om er niet een beetje, maar alles aan te doen dat de wereld leefbaar blijft. Daarvoor offeren we met liefde onze vrijheid op, voor zolang als het nodig is.”

Want ja, dit soort types vindt natuurlijk altijd dat zij recht hebben op de wet met voeten te treden, en zelfs om andermans bezittingen te vandaliseren. Alles in naam van Het Goede, natuurlijk.

Kan deze groep niet gelabeld worden als een terroristische organisatie?

