Filmpje! Roekeloze politieagenten slaan en schoppen in op burger: ‘Kankermongool!’

Op Twitter doet een video de rondte van politieagenten die op vreselijke wijze inslaan op een man die op de grond ligt. Hij kan zich op geen enkele manier verdedigen. En ze gaan maar door. Dit heet nou politiegeweld.

In rechtse kringen is het al jarenlang normaal om net te doen alsof politieagenten zich nooit misdragen. Niets is natuurlijk minder waar. We hebben gezien met de coronademonstraties dat de politie maar al te vaak keihard geweld gebruikt. Er wordt ingeslagen op vreedzame burgers. Ze worden tegen de grond gewerkt. En erger. Het was ranzig om te zien.

Nou, dat geldt ook voor déze video die nu rondgaat op Twitter. De beelden werden gedeeld door de Haagse politicus Nur Icar en onder meer geretweet door de persvoorlichter van DENK, Abdellah Dami. Zet het geluid ook even aan als je kant, want niet alleen schoppen en slaan de agenten op vreselijke wijze in op de man op de grond, maar ze schelden hem ook nog eens helemaal verrot.

Een weerloos op de grond liggende burger even een trap in het gezicht geven? Schelden met ziektes? Burgers mongolen noemen? Wat is hier aan de hand @Politie? @amnestynl @CntrleAltDlt pic.twitter.com/CR1XTseKNZ — Nur Icar (@IcarNur) November 1, 2021

Zinloos politiegeweld

Dit zijn natuurlijk afgrijselijke beelden. De man doet echt helemaal niets – niet meer, in ieder geval, daar zometeen meer over – maar ze blijven maar op hem inslaan en schoppen. Dit zijn een stel walgelijke hooligans gekleed als politieagenten. Hooligans die de macht van de staat achter zich hebben en weten dat ze overal mee weg kunnen komen. Dit is nou zinloos politiegeweld.

Er zijn een paar Twitteraars die reageren door te stellen dat ze graag willen weten wat er voor deze beelden gebeurde. Ja, ik ook. Maar eigenlijk is dat helemaal niet relevant. Want ook als de man daarvoor geweldig was, dan nog excuseert dat dit wangedrag van de agenten in kwestie niet. Ze vechten niet met hem terwijl hij terugvecht, of terwijl hij de aanval zelf inzette. Ze slaan op hem in, ze schoppen hem in zijn gezicht, ze schelden hem helemaal verrot terwijl hij al hartstikke passief is.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Wat er ook aan vooraf gebeurde: deze politieagenten hebben zich vreselijk misdragen, zijn ongelooflijk onprofessioneel bezig, en zijn duidelijk bezig met het zich afreageren op búrgers. Wanstaltig.