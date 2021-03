Richard de Mos roept burgemeester Jan van Zanen tot de orde over het politiegeweld tijdens de demonstratie op het Malieveld

Het liep afgelopen zondag uit de hand tijdens een demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Beelden van vermoedelijk politiegeweld gingen zelfs de hele wereld over. Code Oranje-leider Richard de Mos is nog steeds geschokt van de beelden die hem onder ogen kwamen. Hij wil dan ook directe opheldering van de Haagse burgemeester Jan van Zanen.

De politie heeft het Malieveld in Den Haag zondagmiddag schoongeveegd. Duizenden demonstranten tegen het regeringsbeleid van het demissionaire kabinet van Mark Rutte waren samengekomen. Nadat de politie ter plaatse opriep naar huis te gaan, zijn agenten met politiebusjes, paarden en honden het veld overgerend, waarbij ook klappen werden uitgedeeld aan demonstranten. De demonstranten moesten rennen om op tijd weg te komen.

“Ik wil van burgemeester Jan van Zanen een feitenrelaas over hoe deze demonstratie zo uit de hand heeft kunnen lopen en wat daarbij de geweldsinstructies waren. Ook wil ik weten waarom er gekozen is voor de limiet van 200 demonstranten, terwijl het Malieveld ruimte biedt voor tienduizenden demonstranten”, aldus Richard de Mos, lijsttrekker bij Code Oranje en namens Hart voor Den Haag raadslid.

De Mos wijst op het feit dat beelden op social media, tot het optreden van de politie, een vreedzame en vrolijke demonstratie laten zien.

“Waarom heeft de burgemeester er niet voor gekozen om te de-escaleren, maar juist met harde hand in te grijpen?”, vraagt De Mos zich af. Ook wil hij weten wat het college doet aan de beeldvorming die ontstaat. “Het lijkt dat het onderwerp waarover gedemonstreerd wordt, bepalend is voor de reactie van het bevoegd gezag. En dat kan nooit de bedoeling zijn” aldus De Mos.

De Code Oranje lijsttrekker pleit ervoor om van een lockdown over te gaan naar een lockin, waar kwetsbare mensen bescherming en voorrang op vaccinaties krijgen, maar waarbij het sociaal-economische leven weer wordt opgestart.

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde heeft Richard de Mos inmiddels de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad:

1) Graag een feitenrelaas over de uit de hand gelopen demonstratie op het Malieveld d.d 14 maart 2021. 2) Het Malieveld biedt veel meer ruimte dan voor 200 personen; waarom heeft u gekozen deze limiet te stellen? 3) De beelden laten een vreedzame en vrolijke demonstratie zien: waarom heeft u besloten met harde hand in te grijpen, in plaats van te de-escaleren, zoals u bij eerdere demonstraties deed? 4) Wat doet u aan de beeldvorming die ontstaat, dat het onderwerp waarover gedemonstreerd wordt, bepalend is voor de reactie van het bevoegd gezag?

Een antwoord op bovenstaande vragen is er nog niet, maar met de gruwelijkheden die we zondag hebben gezien op het Malieveld, kan het bijna niet anders dan dat er een onderzoek zal worden gestart met daarbij de kernvraag hoe een vreedzaam protest zo heeft kunnen escaleren.