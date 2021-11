Filmpje! Van Baarle (DENK) veegt de vloer aan met onderwijszwerver van D66: ‘Bied eens excuses aan!’

In de Tweede Kamer pakte DENK-Kamerlid Stephan van Baarle D66-onderwijswoordvoerder Paul van Meenen hard aan. De reden? Diens partij heeft systematisch meegewerkt de financiële vernietiging van de Nederlandse student… en weigert daar nu excuus voor aan te bieden. Overigens bieden wij onze excuses aan voor het uiterlijk van de D66-muppet. Hij ziet er inderdaad eerder uit als een zwerver dan als een Tweede Kamerlid, maar het is niet anders.

Bijzonder interessante beelden uit de Tweede Kamer – niet in de laatste plaats omdat één van de betrokkenen gekleed gaat als een ongelooflijke tokkie. Maar dat geheel terzijde. Er vond daar namelijk een clash plaats tussen D66’er Paul van Meenen (de Homer Simpson in kwestie) en Stephan van Baarle, van DENK. Die laatste pakte de eerste even goed aan omdat diens partij de Nederlandse student niet financieel enorm veel schade heeft toegebracht. En daar moet eigenlijk gewoon een keer excuus voor worden aangeboden.

Afstuderen doen studenten niet alleen met een diploma maar ook met een enorm studieschuld. En de schulden worden ook meegeteld bij het nemen van een hypotheek. Ongezonde situatie! pic.twitter.com/UuWJrBuI58 — DENK (@DenkNL) November 18, 2021

Het spijt me

“Zoveel jongeren in Nederland die gemiddeld 16.501 euro schuld hebben – stúdieschuld hebben – vanwege dat leenstelsel,” aldus Van Baarle tegen de Zwerver. “En dat zoveel jongeren moeite hebben om een huis te krijgen omdat de studieschuld wordt meegeteld bij het aanvragen van een hypotheek. Hoe kijkt de heer Van Meenen van D66 – één van de uitvoerders van dat leenstelsel – daarop terug? En zou het niet gepast zijn om namens D66 excuus aan te bieden aan alle Nederlandse jongeren hiervoor?”

Natuurlijk is het antwoord daarop een volmondig: “Ja!” Wat de Nederlandse student is aangedaan is een grof schandaal, zéker als je bedenkt dat de generaties vóór ons wél lekker goedkoop (lees: gratis) hebben kunnen studeren. De mensen die van een (bijna) gratis opleiding genoten hebben zadelden nieuwe generaties dus op met fikse kosten. Misselijkmakend.

Van Meenen: How about ‘no’

Zoals je verwacht van een D66’er dacht Swiebertje daar heel anders over. “Het simpele antwoord is: de woordvoerder zit daar. Die komt zo aan de beurt, dan mag u het nog een keer vragen.” Dit zei hij terwijl hij naar Vak K wees, waar de staatssecretaris en minister van Onderwijs zaten. Inderdaad, arroganter dan dat wordt het niet.

“Maar het iets minder simpele antwoord is: ook dit kunt u allemaal lezen in het verkiezingsprogramma, wat wij hiervan vinden,” ging hij verder. “Er zitten elementen in die heel verstandig zijn en waarvan ik ook hoop dat ze behouden blijven, maar ook wij hebben alternatieve voorstellen. We hebben altijd gezegd, ook bij de start van het leenstelsel: ‘Daar waar het niet goed gaat zullen we repareren.’ En dat is óók onderdeel van het gesprek dat momenteel gevoerd wordt.”

Misselijker dan dit wordt het natuurlijk niet. Want ondertussen zitten weetikhoeveel (oud-)studenten al jaren opgezadeld met belachelijke schulden. Die ga je repareren? Hoe dan? Door de schulden kwijt te schelden? Door starters alsnog hypotheken te geven voor woningen die al verkocht zijn? Ga je schamen.

“Holle frasen”

Van Baarle nam dan ook geen genoegen met het non-antwoord van Swiebertje. “Ik vind dit antwoord […] teleurstellend. Ik vind het jammer dat de heer Van Meenen hier niet bereid is om uit te spreken dat D66 er spijt van heeft dat ze dit die jongeren aan hebben gedaan; die 16.501 euro schuld. Het niet kunnen kopen van een huis vanwege die schuld.”

“En dan kan de heer Van Meenen refereren aan verkiezingsbeloftes in het verkiezingsprogramma, [maar] u heeft al een soort van regeerakkoord geschréven!” ging hij stug door. “Namelijk een ‘proeve’ van een regeerakkoord met de VVD. Dáár stond het afschaffen van het leenstelsel helemaal niet in. Dus u bent uw belofte om het af te schaffen [nu al] niet nagekomen! Dan kan ik toch alleen maar concluderen: u had toen de kans met de VVD, u hééft het er niet in gezet… dat het allemaal holle frasen zijn van D66.”

Zo die kunnen Swiebertje en zijn D66 in hun zwerver-tas steken.