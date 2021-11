Fleur Agema (PVV) tikt Hugo de Jonge op de vingers: ‘Je neemt de vlucht naar voren’

Volgens coronaminister Hugo de Jonge begint Nederland helemaal niet te laat met het verstrekken van boosterprikken voor 60-plussers. PVV-politica Fleur Agema is het niet eens met de CDA’er, De Jonge durft niet toe te geven dat we in Nederland te laat zijn begonnen aldus de PVV’er. Ondertussen lopen de ziekhuizen wel al vol in ons land terwijl de boosterprikken pas in januari worden gezet.

Net als aan het begin van de vaccinatiecampagne in Nederland lopen we ook nu weer achter de feiten aan. Terwijl de ziekenhuizen langzaamaan vollopen met doorbraakinfecties bij onder andere ouderen en risicogroepen meent Hugo de Jonge dat Nederland niet te laat begint met het verstrekken van boosterprikken. Volgens de CDA’er wordt de prik precies op het juiste moment gezet, namelijk voordat de immuniteit van de eerdere prikken afneemt.

Fleur Agema deelt deze mening absoluut niet en stelt dat De Jonge een vlucht naar voren neemt. We zijn in Nederland namelijk wel degelijk rijkelijk te laat met de boosterprikken. Nederlandse ziekenhuizen stromen nu al weer vol, ook met mensen die al volledig gevaccineerd zijn. 60-plussers moeten daarom zo snel mogelijk een boosterprik krijgen als het aan de PVV-politica ligt.

Niet toegeven dat je te laat begint, maar de vlucht naar voren nemen en zeggen dat je niet te laat begint. Feit: @hugodejonge begint pas in januari met booster risicogroepers 60+ terwijl ziekenhuizen nu al vollopen met doorbraakinfecties bij volledig gevaccineerde ouderen. https://t.co/dVyWcEnOP7 — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) November 9, 2021

In feite gebeurt bijna hetzelfde als vorig jaar. De Jonge wrong zich in allerlei bochten om naar niet te hoeven erkennen dat Nederland later begint met prikken dan andere landen. Ook nu is Nederland weer vrij langzaam; het lijkt er sterk op dat onze coronaminister vrijwel niets heeft geleerd van het afgelopen jaar.

Terecht wijst Agema De Jonge op de actuele ziekenhuiscijfers. In de hoop dat de minister een keer oplet: het is wel degelijk van belang om zo snel mogelijk die boosterprik aan te bieden als men de zorg zo veel mogelijk wil ontlasten. Maar op de een of andere manier is De Jonge niet bekend met preventieve maatregelen. Het is met De Jonges coronastrategie net mosterd na de maaltijd.