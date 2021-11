Freek Jansen is klaar met de ontmanteling van de krijgsmacht: ‘Defensie is de treurigste begroting van allemaal’

Freek Jansen heeft zijn buik vol van de ongekende bezuinigingen op onze krijgsmacht. In de Tweede Kamer liet hij weten dat het debat over de begroting van Defensie in zijn ogen dan ook de treurigste is van allemaal. We kunnen in militair opzicht niet meer voor onszelf zorgen. Al heel lang niet meer. Maar nu behandelen we onze dames en heren in uniform óók nog eens op afgrijselijke wijze. Alsof het schoonmakers zijn in plaats van de mensen die onze veiligheid beschermen.

“Vandaag bespreken we de begroting van het departement van Defensie,” zei het Kamerlid van Forum voor Democratie, “en ik vind dat eigenlijk de meest treurige van alle begrotingen die besproken worden. Want het raakt aan de vraag waartoe de overheid bestaat. Het raakt aan de vraag waarom we überhaupt hier zijn. En ik denk dat de reden dat de overheid bestaat uiteindelijk is, als het er écht op aankomt, de bescherming van de mensen die in dit land wonen.”

Defensie op orde krijgen zou topprioriteit moeten zijn. Voor het kartel is het dat niet: defensiepersoneel wordt onderbetaald en militair vastgoed verpaupert. Er is zogenaamd geen geld. Ondertussen worden er honderden miljoenen verspild aan lelijke gemeentehuizen! #FVD pic.twitter.com/1Syo2l1oD3 — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) November 11, 2021

Dat is natuurlijk volkomen juist. Hoewel er aan toegevoegd moet worden: en hun rechten. Want de overheid dient onze réchten te beschermen, wat dan ook de reden is dat als de overheid dat niet langer doet, zij haar bestaansrecht verliest. Als niet in praktijk, dan in ieder geval in theorie.

De krijgsmacht als lelijk eendje van de politiek

“En daar,” ging Jansen verder, “is het leger voor bedoeld. Daar is het leger voor bedacht. Dat is de taak die het heeft meegekregen en die kán het op heel veel punten niet uitvoeren. Er is structureel bezuinigd op deze allerbelangrijkste instantie binnen onze overheid. Er is decennialang roofbouw gepleegd op iets wat het allerbelangrijkste zou moeten zijn.

?En dat merk ik altijd in de commissie maar ook vandaag in het debat: er lijkt toch een heel grote overeenstemming te zijn onder iedereen dat dit zo is en dat dit heel erg belangrijk is. Maar toch gebeurt het niet. Toch komt er niet structureel geld bij.”

Opvallend is daarbij dat het al wél bekend kan worden gemaakt dat ambtenaren er fors op vooruitgaan, zei Jansen dan ook terecht. Rijksambtenaren gaan er 2% op vooruit. Gemeenteambtenaren krijgen er zelfs 4% bij. “En militairen moeten het doen met 1%, terwijl de inflatie 3,5% is!” aldus Jansen, die dat natuurlijk “schandalig!” noemde. “Waar slaat die op? Hoe kan dit gebeuren? Het bewijst dat er een totaal verkeerd gevoel aan prioriteiten is.”

Vuist op tafel

Wat dat betreft was Jansen blij om te horen dat de minister van Defensie aangaf dat er tijdens de formatie misschien 4 miljard bijkomt voor de krijgsmacht. Dat is in ieder geval iets. “Ik hoop ook dat dat gaat gebeuren,” zei Jansen, “maar ik begrijp tegelijkertijd niet waarom het niet gewoon nú kan… Ik snap niet waarom we niet hier nú toe besluiten.” De minister kan immers zeggen tegen de rest van het kabinet: “Ik wil hier nu geld voor.” Punt. Maar dat doet Henk Kamp (VVD) niet. Hij slaat niet met zijn vuist op tafel. Alles wordt geschoven op de formatie. Terwijl dit helemaal niet hoeft.

Vervolgens somde hij de bedragen op die besteed zijn of gaan worden aan het neerzetten van totaal belachelijke en lelijke gemeentehuizen. Na een rekensommetje kwam hij al snel uit op 1,2 miljard euro belastinggeld dat daaraan besteed wordt.

Totale gekte. Geef het aan Defensie! Maar ja, dat gebeurt natuurlijk toch niet. Want als puntje bij paaltje komt vindt het partijkartel Defensie helemaal niet interessant.