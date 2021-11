Frits Bosch: Haatdragend links is schuldig aan huidige polarisatie

Iedereen aan de linkerkant van ons politieke spectrum loopt nu te hoop tegen Pepijn van Houwelingen, Tweede Kamerlid namens Forum voor Democratie. Dat is vreselijk hypocriet, want links maakt zich al decennialang schuldig aan een traditie van extreme vijandigheid jegens politieke tegenstanders. Het begon eind jaren zestig en gaat tot heden door. De huidige escalatie heeft links zelf gevoed. Corona brengt dit tot een uitbarsting. Ik beperk me hieronder tot een paar recente voorbeelden. Links is schuldig!

De Volkskrant 21-09-21, ‘Bestrijd het gif van Wilders en Baudet. Geen PVV’ers voor de klas’

In de Volkskrant laat een leraar aan Christelijk gymnasium Sorghvliet in Den Haag zijn mening geven dat PVV’ers en Forummers systematisch uitgesloten moeten worden van onderwijstaken. Leraar Michiel Beute vindt dat het onderwijs actief gebruikt moet worden om scholieren te “beschermen” tegen het “gif” van Geert Wilders en Thierry Baudet”. Dat is een politieke haatdragende uitlating, zelfs een vorm van fascisme. Dit hoort niet thuis op een ‘christelijke’ school. Wat doet dit met het brein van onze kinderen. De man kan rustig doorgaan met onderwijzen; van de rector krijgt hij een pluim!

Het Parool 8-9-21, “De PVV is in strijd met de openbare orde”, Ulli d’Oliveira

Emeritus prof Ulli d’Oliveira (88) meent dat PVV verboden moet worden, een Berufsverbot: d’Oliveira mag van zijn recht op vrije meningsuiting gebruik maken, maar wil anderen die vrijheid ontnemen. Het Parool plaatst het en stemt er blijkbaar mee in. Voor zover bekend is er nooit een docent geweest die opriep tot een Berufsverbot van een linkse politicus. Niet dat het wat uitmaakt voor PVV’ers, want zij worden sowieso van officiële functies buitengesloten door degenen die daarover de macht bezitten. Hier wordt een persoon, in casu Geert Wilders, gedemoniseerd.

De Volkskrant, 7-12-21, “Waarom deze vrouwen strijden tegen feminisme en immigratie”

In een ranzig staaltje seksisme wordt rechtsfilosoof Eva Vlaardingerbroek afgebrand vanwege haar speech op een politiek FvD congres. U protesteerde niet als vaste columniste van die krant, uw krant. Oordeelt u zelf. Dit is wat Eva Vlaardingerbroek zei op het FvD partijcongres 2019: “Dames en heren, toen bekend werd gemaakt dat ik zou gaan spreken over de gevaren van het hedendaags feminisme, stroomden de boze reacties direct binnen. “Hoe kan jij nou als vrouw tégen feminisme zijn? Zonder feminisme had jij immers niet mogen stemmen, had jij niet mogen werken en dus had jij hier ook niet eens op dit podium mogen staan?” Mijn antwoord is simpel: het hedendaags feminisme heeft hier he-le-maal niets meer mee te maken. Sterker nog, die fundamentele vrijheden, die komen ten gevolge van datzelfde moderne feminisme nu juist weer onder druk te staan. Klinkt u dat nog wat overdreven in de oren? Dan raad ik u aan eens te gaan kijken bij een gemiddelde women’s march in Amsterdam. U zult allerlei vlaggen voorbij zien komen, zoals de antifa-vlag, de regenboogvlag, de Palestijnse vlag en zelfs een aantal communistische vlaggen. De leuzen die u er hoort variëren van “dood aan het patriarchaat” en “all men are trash” tot “all refugees are welcome here“. Was dit zo vreselijk? Mocht zij dit niet zeggen? Geëmancipeerde vrouwen gingen achter Vlaardingerbroek gaan staan. U zult Eva Vlaardingerbroek niet voor een goed gesprek hebben uitgenodigd in uw Opzij-tijd. Vrouwen willen graag solidair met elkaar zijn, maar alleen als ze niet in het plaatje passen, dan lijkt cancel culture geen enkel probleem te zijn.

NRC Handelsblad, 9-7-21 “De aanslag op Peter R. de Vries raakt de journalistiek op een kwetsbaar moment. Ophitsing door de FvD en PVV speelt een rol.” Folkert Jensma meent dat de aanslag op Peter R. de Vries de journalistiek raakt op een kwetsbaar moment. Ophitsing door de FvD en PVV (“tuig van de richel”, FB) speelt een rol. De aanslag heeft niets te maken met het gegeven dat De Vries journalist was en nog minder door ophitsing van Wilders. Het ging de moordenaars om zijn betrokkenheid bij het Taghi proces. NRC’s suggestie is het valselijk beschuldigen van personen, tegen beter weten in. Dit is kafkaësk. Het Financieele Dagblad, 22-9-21, “Ineens kan het wel, politici praten over de inhoud” In drie FD pagina’s verslag over de Algemene Politieke Beschouwingen, APB 2021, komen bijna alle politieke partijen aan het woord. Het gehele rechtse blok wordt weggelaten. In de Sovjet Unie retoucheerden ze foto’s van onwelgevallige personen op het bordes. FD zou zo kunnen aanschuiven. Het Financieele Dagblad, 27-12-20 tot 31-12-20, “De vuilspuiters van het riool” De economie redacteur Mathijs Bouman mocht het Nieuwjaarsartikel 2021 in vier delen voorpagina schijven. Dat deed hij vol overgave. Het werden in diverse afleveringen pagina’s over rechtse politici als rioolwerkers. Het artikel is geïllustreerd door tekeningen van rechtse politici die met hun benen in de stront staan met instrumenten waar de poep van af druipt. Bouman’s tekst was te goor om te lezen en de tekeningen te smerig om aan te zien. Fortuyn kreeg poep toegeworpen met moord als eindresultaat. Dacht Bouman daaraan? Met recht is dit riooljournalistiek. Het is opvallend dat econoom Mathijs Bouman, die keurige artikelen over economie aflevert, zo’n donkerbruine geest blijkt te hebben. Dat is toch even schrikken. Het stinkt. “Geen vervolging voor docent die na winst Baudet vroeg: “waar is Volkert van der Graaf wanneer je hem nodig hebt”, AD, 1-10-19

Een wetenschapper van Universiteit Utrecht roept dit over dr. Thierry Baudet. Het was een oproep tot moord. Zijn collegae hoorden we er niet over. Het speelde breed in de media. Is dat blijkbaar de sfeer op uw Universiteit Utrecht? Overigens ken ik geen rechtse docent die ooit opriep om een linkse politicus te vermoorden. De betreffende linkse docent kwam ermee weg. De rechter vroeg hem ’t nooit meer te doen en dat beloofde hij plechtig. Oproepen tot moord en er mee wegkomen zo zijnm onze juridische manieren. Waarom kan een universitair docent wel ongestraft een oproep tot moord doen en een politicus niet zeggen “minder Marokkanen” en hem jarenlang voor de rechter te dagen en uiteindelijk veroordelen? Rob Oudkerk, PvdA, zegt “kutMarokkanen” en PvdA partijvoorzitter Spekman zegt in Vrij Nederland in 2008: “En van celstraf krijgen ze alleen maar meer status in hun groep. Je moet ze zien te raken dat ze hun status juist verliezen. De Marokkanen die niet willen deugen, moet je vernederen, voor de ogen van hun eigen mensen.” Ik herhaal: dat kon allemaal ongestraft wel. Niet onafhankelijke rechters? Daar heeft het alle schijn van.

“Als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf”, betoger, 24-3-19

Een linkse studente roept tijdens een linkse anti racisme optocht “Als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf”. Is dat de sfeer op uw Universiteit Utrecht? Het was een oproep tot moord. Dagblad Trouw vindt het nodig om een exegese te geven wat nu eigenlijk “zeg dan paf” betekent. Wil je dan echt iemand dood hebben? Lijkt me wel. Maar deze wetenschapper in de dop zegt dat ze echt Thierry Baudet niet dood wilde. Ze zegt dat ze zich niet het verband met de moord op Fortuyn had gerealiseerd. Super hypocriet. De linkse studente kwam ermee weg met een taakstraf van 100 uur. De rechter vroeg haar ’t nooit meer te doen en dat beloofde zij plechtig. Oproepen tot moord en er zo mee wegkomen. Niet onafhankelijke rechters? Daar heeft het alle schijn van.

26 oktober 2018, tachtig activistische wetenschappers aan de Universiteit van Amsterdam proberen filosoof en klinisch psycholoog prof Jordan Peterson, Universiteit van Toronto, het spreken te beletten op de Universiteit van Amsterdam. Het was een haatdragende actie. De ‘vrijheid van meningsuiting’ werd met voeten getreden door deze activisten. 6 mei 2002, Hilversum, moord door links op politicus prof Pim Fortuyn Pim Fortuyn is afschuwelijk slecht bejegend in de pers met Groen Links Paul Rosenmöler als toppunt van vijandelijkheid met uiteindelijk de moord als resultaat, “de kogel kwam van links”. Pim Fortuyn in “De verweesde samenleving’. “Een samenleving die niet meer kan zorgen voor de formulering, handhaving, overdracht en hervorming van het collectieve normen en waardestelsel is op den duur ten dode opgeschreven”. Fortuyn heeft voor niets zijn vinger opgestoken. Het beleid werd visieloos voortgezet. Geen enkel idee lijkt er te zijn hoe kwetsbaar een samenleving is. Een samenleving is een samenstel van normen en waarden die aldus in de loop van de historie is ontstaan. Die normen kun je niet ongestraft zomaar loslaten of laten verwateren. Dit is onder rampzalige premier Mark Rutte geëscaleerd. Deze man ruïneert Nederland. Links is schuldig!