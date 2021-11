Geert Wilders haalt snoeihard uit naar de VVD: ‘Jaren geleden hebben ze IC-plekken gesloten en nu jagen ze op ongevaccineerden! Onacceptabel!’

PVV-leider Geert Wilders laat geen spaan heel van de VVD tijdens het coronadebat. De partij van demissionair premier Mark Rutte verzwaart de huidige coronamaatregelen met de grensoverschrijdende coronapas, terwijl de partij zélf verantwoordelijk is voor de problemen in de zorg. Jarenlang is er alleen maar geknipt en gekort in de zorg en nu doet de partij alsof de druk op de zorg de schuld is van ongevaccineerde Nederlanders.

Het is onacceptabel wat er gebeurt in Nederland, aldus PVV-voorman Geert Wilders. Bepaalde groepen Nederlanders worden compleet buitengesloten van de samenleving door een verzwaring van de maatregelen. De maatregelen worden verzwaard om de zorg te ontlasten, maar de druk op de zorg is te danken aan al die jaren van VVD-kabinetten.

De VVD had jaren geleden al meer IC-bedden en zorgprofessionals moeten regelen en opleiden, maar heeft juist IC-plekken gesloten! En dan nu jagen op ongevaccineerden? Onacceptabel! #coronadebat #Wilders #coronapas #coronamaatregelen #corona pic.twitter.com/MI7MXP2dyn — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 3, 2021

“Dat [opschalen van de zorgcapaciteit] had u al lang geregeld moeten hebben. De PVV roept dat dan ook al jaren. Ik zag gisteren op een van die rare programma’s, Jinek geloof ik, daar zat de heer Levi die zei: ‘ja, ze hadden ook anderhalf of twee en half jaar geleden kunnen zeggen dat we anderhalf keer meer IC-plekken en personeel krijgen.’ Dat had gewoon allang geregeld moeten zijn. Hoe is het nou in hemelsnaam mogelijk dat we in een land met 17 miljoen mensen en 1000 tot 1200 mensen met corona, dat we een probleem hebben in de ziekenhuizen. Dat kan toch niet! U had toch jaren geleden er al voor moeten zorgen, dat het nu niet lukt, dat spreekt voor zich, nu bent u te laat. Maar waarom heeft u dat een paar jaar geleden niet gedaan?”

Wilders legt de vinger op de zere plek in het coronadebat. De schuld wordt te makkelijk afgeschoven op ongevaccineerde Nederlanders, terwijl de penibele staat van de zorg toch echt op het conto van onder meer de VVD mag worden geschreven. Daarover mag de partij van Rutte zich wel eens verantwoorden, in plaats van met beschuldigende vinger naar ongevaccineerde Nederlanders te wijzen.