Geert Wilders: ‘Laat ze maar liegen en bedriegen, ik ben sterker dan iedereen. Ooit zal ik premier worden’

Als Wilders dat doel wil bereiken moet er wel heel wat veranderen. Vooralsnog heeft Mark Rutte élke verkiezing gewonnen waar hij aan mee heeft gedaan als VVD-leider… en uit de peilingen blijkt dat de VVD nog steeds veruit de grootste partij van het land is. We kunnen alleen maar hopen dat dit binnenkort verandert, want wat die man ons land aandoet is schandelijk.