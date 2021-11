Geert Wilders maakt bij WNL duidelijk koers niet te veranderen: ‘Den Haag zit al vol met politici die toon matigen’

Vandaag was PVV-leider Geert Wilders te gast bij WNL op Zondag. In een gesprek met Rick Nieman maakte Wilders duidelijk dat er aan de toon van de PVV niks gaat veranderen, maar dat de partij heus wel bereid is om compromissen te maken en regeringsverantwoordelijkheid te nemen. Nieman probeerde Wilders in een frame te duwen, maar daar moest de PVV-voorman niks van hebben.

Volgens WNL-presentator ‘blijft Wilders een roepende aan zijlijn’, maar de PVV-voorman moet hier niks van weten. Wilders maakte met felle bewoording duidelijk dat Nieman geen flauw benul heeft wat er achter de schermen plaatsvindt, de PVV is namelijk wel degelijk bereid om verantwoordelijkheid te nemen, maar gaat zeker niet de toon matigen.

Wilders pareert frame en laat even de vooringenomenheid van Rick Nieman zien. #wnlopzondag pic.twitter.com/5MgQFOGSDS — Hans Acker (@HansAckerNY) November 7, 2021

“Kijk, meneer Nieman, Den Haag zit vol met politici die hun toon matigen. Wat heb je eraan om mee te regeren en vervolgens komt nog steeds iedereen ons land binnen. Vervolgens wordt er nog steeds geen cent geïnvesteerd in de zorg, vervolgens gaan we nog steeds al het geld aan klimaatbeleid besteden en is de energierekening onbetaalbaar. De PVV is sterk omdat we zeggen waar het op staat, maar natuurlijk willen wij na de verkiezingen ook meedoen. Het is een schande dat wij in het verleden nooit zijn uitgenodigd.”

Waarop Nieman Wilders’ partij omschreef als compromisloos, maar de PVV-leider moet niks hebben van dit frame. Nieman weet namelijk helemaal niet of de PVV bereid is om compromissen te sluiten. Het is een frame dat hij klakkeloos van andere media overneemt:

“Hoe weet u nou of ik niet bereid ben om compromissen te sluiten? U weet daar helemaal niets van. U zegt dat nu zo, u gooit dat even op televisie de huiskamer in. We hebben hartstikke goede ideeën, wij zullen ook zeker compromisbereid zijn. Maar we moeten wel aan tafel kunnen komen, het zou hartstikke goed zijn voor Nederland en veel mensen zien dat ook, 20 zetels in de peilingen én het kunnen er zo maar een hoop meer worden.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Wilders maakt duidelijk dat de eeuwige mediaframe van een compromisloze PVV onterecht is, de PVV is er al lang klaar voor om in het kabinet te zitten. Nu moeten de kartelpartijen alleen eerst eens de deur openzetten voor de grootste oppositiepartij.