Geert Wilders over het ´verloren´ treindocument van Segers: “VVD en CDA zijn totaal losgezongen van wat de Nederlander echt wil!”

PVV-leider Geert Wilders reageert verbolgen op het uitgelekte concept coalitie-akkoord van de VVD en het CDA. In een reactie op Twitter laat de politicus weten dat de meeste Nederlanders helemaal niet zitten te wachten op nog meer immigratie. “VVD en CDA zijn totaal losgezongen van wat de Nederlander echt wil”, aldus Wilders.

Eerder vandaag werd bekend dat ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers al dan niet per ongeluk een conceptversie van het coalitie-akkoord heeft laten slingeren in de trein. Of het echt allemaal zo knullig is gegaan blijft de vraag. Bijna altijd lekken vertrouwelijke stukken vroegtijdig uit in de politiek. Meestal verloopt dat via onderhandse dealtjes met journalisten of collega politici, maar iets -al dan niet bewust of onbewust- laten rondslingeren kan natuurlijk ook een tactische zet zijn geweest.

Ook PVV´er Geert Wilders heeft -net als de rest van Nederland- de stukken inmiddels onder ogen gekregen. En hij is allerminst te spreken over de zogeheten ´migratieparagraaf´ die door Mark Harbers (VVD) en Jaco Geurts (CDA) werd opgesteld. Daarin pleiten de initiatiefnemers van een nieuw regeerakkoord voor de opname van nog meer asielzoekers uit “kwetsbare landen”.

Uit het treindocument blijkt dat VVD en CDA nog méér immigratie willen. De grenzen nog meer open. Nog meer AZC’s en overlast, nog meer woningen voor gelukzoekers, nog meer moskeeën en islam. Ze zijn totaal losgezongen van wat de Nederlander echt wil. Die wil zijn land terug. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 17, 2021

Wilders: “Uit het treindocument blijkt dat VVD en CDA nog méér immigratie willen. De grenzen nog meer open. Nog meer AZC’s en overlast, nog meer woningen voor gelukzoekers, nog meer moskeeën en islam.” Wilders benadrukt dat volgens hem de meeste Nederlanders hier helemaal niet op zitten te wachten. “Ze [VVD en CDA – red.] zijn totaal losgezongen van wat de Nederlander echt wil. Die wil zijn land terug”, aldus een razende Wilders.

Het doet er eigenlijk niet toe of Segers de coalitie-plannen nu wel of niet opzettelijk is ´vergeten´ mee te nemen uit de trein. Bijna alle politici maken zich schuldig aan het lekken van informatie. Dat zou dus ook helemaal geen nieuws zijn. Laten we het liever hebben over de plannen die nu dus zijn uitgelekt.

Zoals Wilders terecht stelt: Dit concept coalitie-akkoord is een vrijbrief voor het binnenhalen van nog meer immigranten, nog meer AZ´s en nog meer bijkomende overlast. Om nog maar te zwijgen over de woningnood, waar de VVD en het CDA eigenlijk niet echt een antwoord op schijnen te hebben volgens de uitgelekte notulen.