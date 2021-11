Geert Wilders pakt “botte dwang” van Hugo de Jonge aan: ‘Doe even normaal en kom met goed beleid’

PVV-leider Geert Wilders heeft helemaal niets met de paniekzaaiende retoriek van demissionair minister Hugo de Jonge. Volgens de PVV-voorman wordt het eens tijd dat Hugo de Jonge ‘even normaal gaat doen’ en met goed beleid komt. De laatste weken strooit de CDA’er met bombastische leuzen om de opleving van het coronavirus te bestrijden, maar volgens Wilders heeft Nederland meer aan gedegen beleid.

Het is volgens coronaminister Hugo de Jonge nu of nooit wat betreft de coronamaatregelen. Als het besmettingscijfer en het aantal ziekenhuisopnames niet snel gaan dalen dan moeten ‘we het forceren’, aldus een minister die hint naar verregaande en ingrijpende maatregelen.

PVV-leider Geert Wilders vindt het gebruik van de term ‘forceren’ niet toepasselijk. Zo kan je namelijk niet over mensen praten, aldus de PVV’er. De minister moet stoppen met de ‘botte dwang’ en coronapas-achtige maatregelen én eindelijk eens goed werk gaan verrichten.

Forceren? Deuren forceer je door ze in te trappen, mensen niet. Doe even normaal @hugodejonge. Overtuig mensen met goede argumenten en goed beleid in plaats van met botte dwang, averechts werkende coronapassen en 2G-terreur. #Corona https://t.co/7qngoSa1mX — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 24, 2021

Gedurende deze coronacrisis heeft Hugo de Jonge er een handje van om zwaar bombastische retoriek te gebruiken, maar vaak genoeg zijn de resultaten van zijn beleid rampzalig. Nederland loopt deze gehele crisis keer op keer achter de feiten aan. Waardoor het Nederlandse volk plotsklaps wordt opgezadeld met verregaande maatregelen die vaak genoeg zwaar disproportioneel zijn.

Dus in plaats van dat de minister begint over het ‘forceren van een afname’ kan hij beter zijn tijd besteden aan het uitwerken van een coronastrategie die wél werkt. Want tot op heden is zijn ‘trackrecord’ waardeloos.