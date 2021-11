Geert Wilders woest dat politieagenten in Utrecht hoofddoek op mogen: ‘Jihad in onze straten’

Geert Wilders vindt het ongelooflijk dat politieagenten in Utrecht vanaf nu met een hoofddoek op mogen lopen. Hij noemt dit “Jihad in onze straten namens de overheid.”

De Utrechtse gemeenteraad heeft besloten dat “handhavers en toezichthouders” een islamitische hoofddoek of een joods keppeltje op mogen tijdens hun werk. Dit voorstel kwam op initiatief van DENK en werd gesteund door een significante meerderheid in de raad. Uiterlijk voor de zomer van 2022 moet dit geregeld zijn door burgemeester Sharon Dijksma, aldus de partijen.

“We hebben meer handhavers nodig, op deze manier wordt het vak voor mensen met een migratieachtergrond veel beter toegankelijk. Dus dit biedt heel veel kansen,” aldus DENK-fractieleider Mahmut Sungur. “Als gemeente hebben we bovendien de ambities op het vlak van een divers personeelsbestand. Het is heel mooi dat we hierin als stad voorop in Nederland. We vervullen hiermee een voorbeeldrol en staan aan het roer van een maatschappelijke verandering.”

Geert Wilders is woest

PVV-leider Geert Wilders denkt daar heel anders over. Op Twitter laat hij weten dat dit wat hem betreft volstrekt onacceptabel is. Sterker nog, hij noemt het verraad van de Nederlanders door de gemeenteraad en stelt dat het dragen van een hoofddoek bewijs is van “jihad in onze straten.”

“Handhavers met een islamitische hoofddoek op,” schrijft Wilders. “De jihad in onze straten namens de overheid. Dit mag nooit gebeuren. 100% verraad van de Utrechtse gemeenteraad.”

Handhavers met een islamitische hoofddoek op. De jihad in onze straten namens de overheid. Dit mag nooit gebeuren. 100% verraad van de Utrechtse gemeenteraad. https://t.co/NBcApU4PJs — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 12, 2021

Seculier

Natuurlijk is dat een overdreven reactie. Het is geen teken van Jihad. En nee, het is ook geen “verraad.”

Maar dat betekent niet dat dit besluit van de gemeenteraad toegejuicht moet worden. De overheid dienst seculier te zijn. De scheiding van staat en kerk/moskee/synagoge is van het grootste belang. Politieagenten dienen in naam van de staat te handelen en geen religieuze voorkeuren te uiten. Als je een politieagent ziet moet je geen idee hebben van zijn of haar religie. Natuurlijk kun je daar aannames over doen, maar je moet niet daadwerkelijk bewijs kunnen zien dat ze bij deze of gene religie behoren.

Een hoofddoek en keppel zijn allebei overduidelijk hoofdbedekkingen van twee specifieke religies. Prima dat mensen die dingen dragen in het normale leven. Dat hoort bij vrijheid. Als zij hun religie zo ervaren moeten ze dat vooral doen.

Maar niet als politieagent. Dan moet dat ding af. En ja, dat geldt ook voor het kruisje aan een ketting van christelijke agenten. Die ketting doe je maar weer om als je dienst erop zit. En een tatoeage van een religieus symbool is óók not done, ja, ook als niemand het verder “kan zien.” Het gaat om het principe: als agent moet je religieuze symbolen en uitingen achter je laten tot je klaar bent met werken.

Verdeeldheid

Door religies wél te tonen als agent zorg je ervoor dat het volk meer, niet minder verdeeld raakt. Ook al omdat het natuurlijk een controversieel onderwerp is. Politieagenten moeten zich daar verre van houden. Zij moeten neutraal zijn. Punt.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Daarom is het te hopen dat andere steden het voorbeeld van Utrecht niet volgen. Niet omdat het “jihadistisch” is of “verraad” van de burger, maar omdat secularisme een groot goed is dat we niet moeten opgeven; ook niet om meer politieagenten te krijgen.