Haagse bronnen melden dat ‘scholensluiting op tafel ligt’. Onderwijsveld reageert geschokt: ‘Leerlingen de dupe van zwabberbeleid’

Onderwijsbronnen rondom het kabinet melden dat de kans groot is dat scholen opnieuw dicht moeten. Het demissionaire kabinet ziet dit als noodgreep om het besmettingscijfer niet nog verder te laten oplopen. Vanuit de onderwijswereld zijn de reacties gemengd, leraren zijn niet al te blij met de ontstane leerachterstanden door de eerdere lockdowns en vrezen dat leerlingen opnieuw de dupe zijn van “het zwabberbeleid”.

Onderwijsbronnen rondom het kabinet hebben aan de Telegraaf verteld dat er plannen voor een scholensluiting op tafel liggen. Het kabinet is radeloos en meent dat het op slot gooien van onderwijsinstellingen mogelijk het dagelijkse aantal besmettingen naar beneden zal brengen.

En zo dreigt de onderwijswereld opnieuw de dupe te worden van het inconsistente en falende overheidsbeleid. Een deel van het onderwijsveld reageert positief op dit nieuws, maar een andere deel vreest voor de gevolgen van een nieuwe lockdown voor de leerlingen:

“Het is voor de opbouw van groepsimmuniteit juist goed dat het virus rondgaat bij jonge mensen. De scholen opnieuw sluiten zal het probleem niet oplossen, maar alleen maar zorgen voor meer psychische schade en nog meer leerachterstanden. Zij zijn dan opnieuw de dupe van het zwabberbeleid van dit kabinet, want er zijn nog altijd geen plannen voor structureel meer ic-bedden. Dan kun je iedere winter de scholen sluiten”

De plannen die nu op tafel liggen spreken over een sluiting van twee weken, maar zoals inmiddels iedereen weet blijft het nooit bij een ‘korte, krachtige lockdown’. Ook het OMT is intern verdeeld over zo’n ingreep, want twee weken zal niet genoeg zijn.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Ondertussen kunnen scholen zich weer gaan voorbereiden op digitaal onderwijs om vervolgens de ontstane problemen, zoals leerachterstanden, met beperkte middelen op te lossen. Want die ‘korte’ sluiting zal allesbehalve kortdurend zijn.