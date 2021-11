IC-verpleegkundigen hekelen managementcultuur: ‘Met meer handen aan het bed waren minder coronamaatregelen nodig’

IC-verpleegkundigen van universitaire centra hebben in een manifest stevig uitgehaald naar de managementcultuur in Nederland. Al die betuttelende regels van bovenaf maken de werkdruk alleen maar groter. IC-medewerkers zien dan ook graag dat men met meer handen aan het bed staat in plaats van te worden overladen met regeldruk door het management.

Het manifest kan als een noodkreet worden gezien, IC-verpleegkundigen van universitaire centra hekelen het feit dat zij worden genegeerd door de bestuurlijke top van de ziekenhuizen. Dit terwijl zij dag in dag uit moeten zorgen voor mensen die op de IC liggen of terechtkomen. Als men eens zou luisteren naar de klachten van het personeel, dan zou dat de werkdruk effectief kunnen drukken, dat meldt EenVandaag.

Een belangrijk thema in het manifest is dan ook de roep voor meer zeggenschap, aldus een IC-medewerker. “Het gaat om de simpele vraag: hoe maak je het ons zo makkelijk mogelijk? Zodat wij ic-capaciteit kunnen bieden in zowel reguliere zorg als covid-zorg. Dat het ook duurzaam is en dat we daar dus langer mee kunnen doorgaan. Ons wordt nooit iets gevraagd, terwijl wij wel de kennis in huis hebben om te bepalen wat er nodig is”

Al jaren loopt de werkdruk de spuigaten uit op de Nederlandse IC’s, maar door de coronacrisis is dit nu voor heel Nederland zichtbaar geworden. IC-medewerkers doen via het manifest de dringende oproep om meer handen aan het bed te realiseren in plaats van de managementcultuur in de Nederlandse ziekenhuizen te blijven voeden.

De boodschap is dan ook dat men meer moet luisteren naar het personeel op de afdelingen zelf. Nu wordt er door de bestuurlijke top allerlei maatregelen bedacht, maar deze maatregelen werken vaak genoeg averechts in de praktijk:

“Er wordt echt met de beste bedoelingen nagedacht over wat er voor de verpleegkundige moet worden verbeterd. Alleen niet door ic-verpleegkundigen zelf, maar door andere mensen. Artsen zitten bij de media aan tafel om te vertellen hoe het is voor verpleegkundigen. En dat gebeurt ook in het ziekenhuis. Het management gaat bedenken hoe het voor ons werkbaar moet zijn.”

Het is goed om te zien dat IC-medewerkers zich op deze manier kritisch uiten naar de doorgeslagen managementdrift in de Nederlandse ziekenhuizen. Mede door de kabinetten Rutte heeft er een flinke kaalslag plaatsgevonden in de zorg, en onder andere het IC-personeel vangt nu de hardste klappen op hiervan tijdens de coronacrisis.