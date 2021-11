Kabinet lacht zich kapot: ‘Meerderheid Nederlanders staat achter 2G-systeem en lockdowns’

I&O Research heeft een peiling gedaan en wat blijkt? Maar liefst 55 procent van de ondervraagden steunt het uitgangspunt van het discriminerende 2G-systeem en is voor meer lockdowns. Bijna de helft steunt het idee dat bedrijven niet-gevaccineerden moet kunnen verbieden om naar kantoor te komen. Toch is het draagvlak voor de coronamaatregelen flink afgenomen, ook onder gevaccineerden. Zwalkbeleid is dus jammer, maar prima als het ongevaccineerden raakt.



Nederlanders blijken nog maar weinig vertrouwen te hebben in het kabinet en hebben het idee dat er maar wat aangeklooid wordt wat betreft het coronabeleid. Toch zijn ze voorstander van strengere maatregelen, vooral tegen ongevaccineerden.

De meerderheid van NL steunt zogenaamd het radicale 2G-systeem. Een hallucinante propaganda-"peiling" die alleen maar bedoeld is om de Kamer een kant op te duwen en het verraad aan het vrije Nederland te legitimeren. #FVD doet er alles aan om dit te stoppen! #Baudetheeftgelijk pic.twitter.com/p9eWChEe8G — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) November 16, 2021

Dat is natuurlijk gunstig voor het demissionaire kabinet, want zo blijven zij eigenlijk buiten schot en worden de ongevaccineerden de zondebok voor hun belabberde beleid. Ondanks het gebrek aan vertrouwen in het kabinet is men dus voor strengere maatregelen, waarschijnlijk omdat het voornamelijk ongevaccineerden raakt. Dan maakt het ook niet meer uit of het beleid goed of slecht wordt uitgevoerd, zij hebben er toch weinig last van. En als het toch mis blijkt te gaan, dan ligt dat aan de ongevaccineerden. Het kabinet als schuldige aanwijzen heeft toch geen zin, want die blijven toch gewoon zitten.

Dit sentiment gaat ook echt ontzettend ver, gezien het feit dat bijna de helft voorstander is voor het 2G-systeem op het werk, meldt de NOS. Ongevaccineerden mogen van veel Nederlanders eigenlijk gewoon ontslagen worden, want dat is de uitwerking van die maatregel. ‘Had je je maar moeten laten vaccineren’, is het sentiment.

Kennelijk staat niemand er bij stil dat het demissionaire kabinet telkens te laat ingrijpt, ineffectieve maatregelen neemt en de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk vermijdt. In dit stadium van de coronacrisis nog meer lockdowns en een 2G-systeem introduceren gaat de cijfers echt niet snel genoeg omlaag brengen. Die ‘tijdelijke’ maatregelen, die alleen zullen worden ingezet in regio’s met een hoog besmettingsrisico, zullen toch iets minder tijdelijk blijken dan nu wordt beweerd. Door het late ingrijpen worden bijna alle regio’s een hoog risicogebied. Door de lockdown zet men (onbewust) besmette mensen namelijk juist dichter op elkaar, waardoor het eerst erger zal worden.