Oud-VVD Senator en ‘Medisch Ethica’ Heleen Depuis: ‘Tijd van vriendelijke maatregelen tegen ongevaccineerden is voorbij’

Heleen Dupuis is oud-senator voor de VVD. Je zou daarom verwachten dat ze het fascistische kabinetsbeleid van harte steunt. Dat wordt immers uitgevoerd onder leiding van een VVD-premier. Nou, inderdaad, dat is precies wat ze doet. Ze vindt het allemaal ge-wel-dig. Want, zegt ze op de radio, de “tijd van vriendelijke maatregelen is voorbij.” Voor ongevaccineerden moet wat deze ‘liberaal’ (uhm, tsja) gelden: wie niet horen wil, moet maar voelen.

“De vraag is,” zei Dupuis op 13 november (dat was afgelopen zaterdag, twee dagen geleden) “welke ruimte er is om vriendelijke maatregelen te nemen.” Oh, nou dat vind ik helemaal geen vraag, maar zij wel. En ze het antwoord ook al. “Ik denk dat die tijd voorbij is,” voegt ze als echte wannabe dictator toe. “85 procent van alle Nederlanders is gevaccineerd en die worden nu gegijzeld door een kleinere groep – een véél kleinere groep – die dat absoluut niet wil.”

“En ja, dan is toch de vraag” gaat ze stug verder, “wat moet je als overheid dan doen? Moet je dan die 85 procent gijzelen? Dat lijkt mij toch moeilijk verdedigbaar.” Want, jawel, die anderen kunnen zich nu alsnog laten vaccineren. “Als ze zich nu laten vaccineren hebben ze over drie weken in ieder geval wat immuniteit opgebouwd.”

“Dus ja, ik denk eigenlijk dat dit een situatie is waarin we niet meer moeten zeuren maar gewoon echt dus de strenge maatregelen moeten nemen om [aan] deze pandemie een eind te maken.”

Vaccinatiedrang

Met andere woorden: ongevaccineerden hebben twee keuzes. Of ze laten zich nu alsnog inenten waardoor ze over een paar weken een iets van normaal leven kunnen leiden, of ze doen dat niet en worden lekker thuis opgesloten. Tuig. Dat zal ze leren. Met hun koppigheid.

Dus, vraagt de presentatrice, eigenlijk “bent u nu wel voor vaccinatiedrang?” “Ja, antwoordt de zogenaamde medisch ethica daarop, “niet voor dwang [met een w.], dat vind ik echt te ver gaan. Maar drang, ik denk dat we geen keuze hebben. Soms zijn de feiten zo ernstig… Soms heb je geen keus. Ik denk dat het moment aangebroken is dat de keus moet zijn: zo strak mogelijk en dan niet de hele samenleving gijzelen, maar de mensen die echt het gevaar opleveren, om die niet toe te laten tot het publieke domein.”

Oh ja, zegt ze voor de goede orde snel nog even, “het is beroerd,” maar… “ja, ze kiezen er eigenlijk ook zelf voor.”

Eigen schuld, dikke bult. Jij laat je niet “prikken,” dan zoek je het maar uit. En trouwens, je bent een smerig gevaar voor de rest van de mensen. Onrein! Bijna, durf ik het te zeggen, een untermensch!

Lekker he, VVD’ers als Heleen Dupuis? Zó ontzettend liberáál dat ze bijna fascistisch zijn. Nou ja, bijna…